Tin tức tai nạn giao thông sáng 19/12: Nam thanh niên vượt đèn đỏ đâm vào xe container tử vong

Clip: Nam thanh niên vượt đèn đỏ đâm vào xe container tử vong tại Bến Cát, Bình Dương

Clip nam thanh niên vượt đèn đỏ đâm trực diện vào xe container tử vong ngay tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ việc được camera hành trình xe ô tô ghi lại cảnh ở ngã tư đường, khi các phương tiện khác đang dừng đèn đỏ thì một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 69L1 – 13*08 bất ngờ phóng vượt lên với tôc độ rất cao.

Cùng lúc này 1 tài xế chiếc xe container đang sang đường đã kịp phát hiện sự việc nên nhanh chóng dừng xe. Nam thanh niên phóng vượt qua rồi đâm trực diện vào chiếc xe container khác. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe máy vỡ vụn thành nhiều mảnh, được biết nam thanh niên cũng tử vong tại chỗ.

Clip: Nam thanh niên đi xe máy cầm dao chặn đầu hàng loạt xe ô tô nghi do va chạm

Clip nam thanh niên cầm dao chặn đầu xe ô tô gây ách tắc giao thông được cho xảy ra tại Bắc Cạn (Nguồn: Săn Tin)

Đoạn clip được tài xế xe ô tô ghi lại cho thấy, nam thanh niên đeo kính không hiểu vì bức xúc chuyện gì đã dùng xe máy chặn đầu một chiếc xe ô tô màu cam ngay trên đường. Đáng chú ý, người này còn sử dụng dao chặt và liên tục có những hành động đe dọa tài xế xe ô tô.

Sau khoảng 1 đến 2 phút lượn lờ phía ngoài xe, nam thanh niên mới chịu lên xe máy rời đi. Nhiều dân mạng xem xong clip không khỏi nhẹ nhõm, mừng thầm khi nam thanh niên đã động chạm đến chiếc xe ô tô nếu không sẽ "mệt" vì phải đền bù.

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, bé trai tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải đang lưu thông theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ vào trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Khi vừa chạy đến đoạn đường giao như trên thì đã bất ngờ va vào xe máy của chị N.T.H.H (38 tuổi, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) đang di chuyển cùng chiều và chở them hai người con ngay phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh đã khiến cả 3 mẹ con ngã sõng soài ra đường, một bé trai đã bị xe tải cán tử vong tại chỗ, chị N.T.H.H cùng người con còn lại bị thương nhẹ hiện đã được đưa vào nằm viện theo dõi và kiểm tra sức khỏe. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ngay trước đầu xe tải đã bị hư hỏng nặng nề, còn bé trai bị kéo lê tử vong ngay dưới bánh xe.

