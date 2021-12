Tin tức tai nạn giao thông sáng 21/12: Xe tải chở kính cán qua người khiến 1 học sinh nguy kịch

Clip: Khoảnh khắc thót tim xe tải chở kính cán qua người khiến 1 học sinh nguy kịch tại Thanh Hóa

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Khoảnh khắc thót tim xe tải chở kính cán qua người khiến 1 học sinh nguy kịch tại Thanh Hóa (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 20/12 tại đường ngã tư Lê Trang Tông - Lê Thánh Tông – Thanh Hóa. Hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy, chiếc xe tải chở kính đang lưu thông qua ngã tư thì va chạm với cháu học sinh. Đáng nói, chiếc xe đã cán ngang qua người nạn nhân khiến người xem không khỏi rùng mình.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, nam tài xế xe tải đã nhanh chóng chạy xuống xe xem xét tình hình cháu bé. Có thể thấy tài xế tương đối hốt hoảng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân xung quanh.

Xe bồn trộn bê tông ép siêu xe bạc tỷ vào dải phân cách

Vụ việc được người dân ghi lại cảnh va chạm giữa xe bồn chở bê ông và siêu xe Porsche. Theo một số người dân cho biết 2 chiếc xe đều rẽ để di chuyển sau đó bất ngờ xảy ra va chạm. Chiếc xe Porsche bị ép vào dải phân cách giữa. Rất may mắn sau vụ va chạm không ai bị thương, tuy nhiên chiếc xe Porsche bị hư hỏng nặng.

Nam thanh niên sử dụng rượu, bia, đâm vào đuôi container, tử nạn tại chỗ

Tài xế container chia sẻ, khi đó anh dừng xe vào sát bên đường để mua nước. Đang ngồi trên cabin thì nghe thấy tiếng động mạnh ở đuôi xe, anh xuống xe kiểm tra thì phát hiện 1 nam thanh niên cùng 1 chiếc xe máy đang nằm sõng xoài trên đất liền vội báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Minh D (20 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ tại thị xã Tân Uyên). Khi tham gia giao thông, D. sử dụng rượu, bia. Đang trên đường về thì tông vào đuôi xe container.

Nhận được hung tin, người mẹ đã có mặt ở hiện trường, nhìn thi thể con và gào khóc thảm thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

