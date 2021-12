Tin tức tai nạn giao thông sáng 23/12: Sang đường ẩu, nam thanh niên may mắn thoát chết

Sang đường ẩu lại đi vào điểm mù của xe bồn, nam thanh niên may mắn thoát chết trong gang tấc

Bên cạnh xe ben, xe container, xe bồn cùng là một trong số nhưng hung thần xa lộ đáng sợ bậc nhất. Điểm mù của những chiếc xe này thường là nguyên nhân số một cướp đi tính mạng của nhiều người khi chẳng may xảy ra va chạm hay tai nạn.

Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn đầy ám ảnh (Nguồn: 91.com.vn)

Thông tin ban đầu ghi nhận, vụ việc được camera an ninh ghi lại vào 15h52 phút ngày 20/12. Theo thông tin từ người dân, thanh niên đi qua đường không để ý xe bồn đằng sau và cũng đi vào điểm mù của xe bồn, không may đã bị xe bồn tông phải. Rất may do xe bồn đi chậm nên nam thanh niên đã kịp bò ra khỏi bánh xe và thoát chết trong gang tấc.

Hãi hùng khoảnh khắc nam thanh niên phóng nhanh, húc tung em nhỏ đang qua đường

Cụ thể vào khoảng cuối giờ chiều ngày 21/12, trước cổng trại Nhật Lợn, xóm Hợp Khánh, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Nghệ An đã xảy ra va chạm thương tâm giữa xe máy và xe đạp. Theo lời những người dân ở gần đó cho biết, lúc này cả hai phương tiện đang lưu thông cùng chiều, cháu bé vừa đạp xe qua đường thì bất ngờ nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh rồi tông trực diện vào em nhỏ này.

Cháu bé đang qua đường thì nam thanh niên bất ngờ lao tới. Ảnh: 91.com.vn

Ngay sau va chạm, cháu bé đã ngã rạp xuống bị thương nặng, còn nam thanh niên cũng ‘tiếp đất’ ngay sau đó, xe máy thì văng ra một đoạn ra ‘cưa khét’ đường và hư hỏng nặng nề, những người dân ở xung quanh lập tức đỡ cháu bé dậy rồi đưa đi cấp cứu.

Clip: Nghi do va chạm giao thông, hai tài xế lao vào đấm nhau ngay giữa đường gây tắc đường

Clip 2 tài xế đấm nhau giữa đường sau va chạm gây ách tắc giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Trên diễn đàn cộng đồng Giao thông Quốc gia mới đây đã đăng tải một bài viết cùng đoạn clip ghi lại vụ xô xát giữa tài xế xe container và xe bồn chở xăng dầu.

Sự việc được cho xảy ra vào sáng ngày 22/12 tại ngã ba Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Người dân có mặt tại nơi xảy ra sự việc tường thuật lại rằng, không biết vì lý do gì mà hai bác tài đã dừng xe giữa đường, lao vào nhau đánh nhau tấp, mặc dù có rất nhiều người dân can ngăn nhưng không được.

