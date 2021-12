Tin tức tai nạn giao thông sáng 24/12: Tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân văng lên nóc ô tô

Hãi hùng khoảnh khắc nam thanh niên phóng nhanh, húc tung em nhỏ đang qua đường

Cụ thể vào khoảng cuối giờ chiều ngày 21/12, trước cổng trại Nhật Lợn, xóm Hợp Khánh, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Nghệ An đã xảy ra va chạm thương tâm giữa xe máy và xe đạp. Theo lời những người dân ở gần đó cho biết, lúc này cả hai phương tiện đang lưu thông cùng chiều, cháu bé vừa đạp xe qua đường thì bất ngờ nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh rồi tông trực diện vào em nhỏ này.

Cháu bé đang qua đường thì nam thanh niên bất ngờ lao tới. Ảnh: 91.com.vn

Ngay sau va chạm, cháu bé đã ngã rạp xuống bị thương nặng, còn nam thanh niên cũng ‘tiếp đất’ ngay sau đó, xe máy thì văng ra một đoạn ra ‘cưa khét’ đường và hư hỏng nặng nề, những người dân ở xung quanh lập tức đỡ cháu bé dậy rồi đưa đi cấp cứu.

Xem chi tiết tại đây!

Đắk Lắk: Khởi tố tài xế đưa đón học sinh khiến một em ngã tử vong

Liên quan đến vụ 1 học sinh rơi từ xe ô tô xuống đường tử vong, chiều 23.12, 1 lãnh đạo Viện KSND H.Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông T.V.L (49 tuổi, trú xã Đliê Ya, H.Krông Năng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo điều tra ban đầu, bị can L. là tài xế điều khiển xe ô tô khách 50 chỗ để đưa đón học sinh trên địa bàn xã Đliê Ya. Vào đầu tháng 11.2021, xe ô tô của bị can này bị hư hỏng khóa cửa lên xuống, nên cửa không đóng lại được.

Thường ngày, bà N.T.T. (vợ bị can Liều) là người đi cùng trên xe để chỉ chỗ cho học sinh ngồi và đảm bảo an toàn cho các cháu. Ngày 2/11, bà T. có việc bận nên bị can L. một mình lái xe đi đón học sinh, khi có cháu nào lên xe thì tự tìm chỗ ngồi.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, L. điều khiển xe chở cháu N.G.H (11 tuổi, học sinh lớp 6) cùng 29 học sinh khác hướng về Trường THCS Ama Trang Lơng (xã Đliê Ya).

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Đliê Ya), ông Liều đánh lái nhằm tránh xe đi ngược chiều. Không may, cú đánh lái khiến cháu H. đang ngồi gần cửa xe ô tô bị ngã xuống đất và bị chính bánh xe của bị can Liều điều khiển cán tử vong.

Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình, nạn nhân văng lên nóc ô tô tử vong

Báo Tiền phong đưa tin, khoảng 17h ngày 21/12 tại Km498+900 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ô tô mang BKS 35A-XXX do ông H.M.H. (SN 1964, trú tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 28S3-XXX do anh B.V.H. (SN 1977, trú tại xóm Khanh, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến anh B.V.H. văng lên nóc ô tô và tử vong. Hai phương tiện hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.