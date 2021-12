Tin tức tai nạn giao thông sáng 3/12: Va chạm liên hoàn trên cầu Thanh Trì khiến ùn tắc kéo dài

Clip: Nam thanh niên nghi say rượu, đi xe máy loạng choạng, ngã đập mạnh đầu xuống đất

Theo nội dung đoạn clip, trời khá tối, trong hầm có nhiều phương tiện đang cùng tham gia giao thông. Một nam thanh niên điều khiển xe máy, mặc đồ đen, có đội mũ bảo hiểm đang lấn sang làn đường của ô tô.

Vừa sang làn bên phải, người này đã đánh lái sang trước đầu ô tô

Từ clip có thể thấy, nam thanh niên dường như không làm chủ được phương tiện. Người này đã xi nhan sang làn đường bên phải nhưng nghi là do đã sử dụng rượu, bia trước đó, vừa sang được làn bên kia đã bất ngờ quẹo trái ngay trước đầu xe ô tô, đâm thẳng vào dải phân cách trong hầm rồi loạng choạng ngã xuống đường. Đầu đập mạnh xuống đường, không rõ có bị thương nặng hay không.

Xem chi tiết tại đây!

Va chạm liên hoàn trên cầu Thanh Trì khiến ùn tắc kéo dài

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại vụ va chạm liên hoàn trên cầu Thanh Trì - Hà Nội được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Đoạn video clip chỉ vỏn vẹn 29 giây nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng phải giật mình thon thót.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Thanh Trì sáng ngày 2/12

Được biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 2/12 trên cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Theo camera hanh trình một xe ô tô ghi lại, 3 xe trên cầu Thanh Trì bao gồm 1 xe khách 54 chỗ, một xe tải và một xe bán tải nằm nối đuôi nhau sau va chạm. Hậu quả đã khiến 3 xe bị hư hỏng, đặc biệt là chiếc xe khách bị hư hỏng khá nặng. May mắn thay, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Xem chi tiết tại đây!

Clip: Khoảnh khắc tài xế lái xe nâng bất cẩn làm sập cổng nhà dân trong lúc chở cuộn sắt

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông điều khiển xe nâng chở cuộn sắt đâm gãy cổng nhà người dân (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông điều khiển xe nâng hàng chở theo cuộn sắt đi vào cổng nhà dân. Do không chú ý độ cao của xe nên tài xế đã khiến cần xe nâng lên nhấc bổng thanh ngang cùng phần mái chiếc cổng.

Sau khi phát hiện sự việc tài xế đã nhanh chóng lùi lại nhưng phần trên của chiếc cổng cũng độ sập ra phía sau. May mắn không có người dân nào di chuyển trên đường.

Xem chi tiết tại đây!

Tài xế nhấn nhầm chân ga, ô tô phóng vọt đâm vào người đi xe máy rồi lao thẳng xuống kênh

Cụ thể vào sáng ngày 2/12, khi đang điều khiển chiếc xế hộp theo hướng TP. Bắc Giang về huyện Tân Yên thì rẽ phải vào cây xăng Petrocity, thời điểm đó bất ngờ lại có một chiếc xe máy vượt phải rồi phóng lên trước, người tài xế này đã chuyển hướng để tránh xảy ra va chạm, tuy nhiên trong lúc luống cuống đã đạp nhầm chân ga rồi cả người lẫn phương tiện đều lao thẳng vào tường chắn của cây xăng xong tiếp tục lao xuống kênh.

Chiếc ô tô đánh lái tuy nhiên lại nhầm chân ga vào lao vào xe máy

Vụ tai nạn đã khiến ô tô bị hư hỏng nặng nề, rất may không có thương vong xảy ra. Bước đầu xác định người tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-XXX.14 là anh H.V.Y, sinh năm 1981, trú tại xã ở xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng.

Xem chi tiết tại đây!