Xe container ôm cua cán một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại Bình Dương

Khoảng 19 giờ 45 phút, xe container mang BKS 60C-XXX.31 chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ đường Lê Hồng Phong ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Khi tới ngã tư với đường Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc đang ôm cua thì va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều bên phải. Va chạm làm cho người phụ nữ và chiếc xe đạp điện lọt dưới gầm, bị bánh xe container cán qua.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Dĩ An cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận được thông tin, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Do hiện trường xảy ra ngay giao lộ làm cho giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.H.T sinh năm 1977 ở Cần Thơ.

Thương tâm: Ô tô lao lên vỉa hè đâm gãy cây, tài xế tử vong tại chỗ

Cuối giờ chiều ngày 2/12, theo trao đổi với phóng viên ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn trước số nhà 35 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 34A-XXX.16 do anh N.Q.V sinh năm 1988, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương điều khiển, khi đang lưu thông theo hướng đường Thanh Niên ra Thống Nhất thì bất ngờ lao lên vỉa hè rồi đâm vào gốc cây. Sau tai nạn, anh N.Q.V đã tử vong tại chỗ còn phương tiện bị hư hỏng nặng nề. Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn có một chiếc xe máy đi gần đó kịp thời bẻ lái nên đã may mắn thoát nạn khi cây đổ rạp xuống.

Tài xế bất ngờ lao vào cây rồi tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo tự gây tai nạn, lại tiếp tục lại tông vào một cửa tiệm cùng một xe ô tô khác

Cụ thể vào sáng 3/12, Công an huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thông tin cho biết vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km1393+0,50 Quốc lộ 1 (Vạn Giã, Vạn Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm rạng sáng, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D-XXX.35 kéo thêm xe rơ-mooc mang biển kiểm soát 51R-XXX.59 do anh N.V.H sinh năm 1986, trú tại Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ gây tai nạn.

Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn

Xe máy lấn làn tông nát nát xe qua đường khiến 2 người nguy kịch tại Bình Dương

Khoảng 16h chiều 2/12, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường 22 tháng 12 (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khi xảy ra vụ việc, xe máy mang biển kiểm soát 69B-402.XX đang lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng từ quốc lộ 12 về TP. Dĩ An.

Khi đi đến đoạn khu phố 1A, phường An Phú thì xe này bất ngờ lấn làn sang chiều ngược lại và tông vào xe máy khác mang biển kiểm soát 67B-255.XX đang sang đường.

Dầu nhớt trên xe chảy tràn xuống mặt đường cùng nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi

