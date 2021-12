Clip: Vượt đèn đỏ bị ô tô húc trúng, nam shipper may mắn giữ được chân phải nhờ hành động này

Ngày 2/12, tại ngã tư Vũ Phạm Hàm và Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Cụ thể, nam tài xế công nghệ khi di chuyển đến đoạn đường trên thì bất ngờ vít ga nhằm vượt đèn đỏ. Lúc này, một tài xế đang điều khiển ô tô trên đường Trần Kim Xuyến hướng đi Trần Duy Hưng đã không kịp đạp phanh mà tông trúng nam thanh niên mạo hiểm này.

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên bị ô tô tông trực diện

Bằng kỹ thuật “thần sầu”, người đàn ông này đã nhanh chóng nhấc chiếc chân phải để tránh bị tông trực diện. Đặc biệt, anh cũng ôm đầu và tiếp đất khá an toàn. Bất cứ người xem nào cũng phải thừa nhận, chàng trai này quá may mắn khi kịp phản xạ nhấc chân để tránh bị ô tô đâm. Nhờ đó mà đã không để lại hậu quả đáng tiếc.

Xem chi tiết tại đây!

Clip: Vượt ẩu, phóng nhanh, 2 nam sinh đèo nhau đâm trực diện xe tải chở đất

Chiều qua (2/12), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL3 thuộc phường Ba Hàng, Thị xã Thái Nguyên, Tp. Thái Nguyên.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 25 phút, 2 nam sinh đèo nhau trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 20M3 - 04xx, lưu thông với tốc độ khá cao, nhiều tình huống vượt ẩu, thiếu quan sát. Khi tới khu vực gần Dốc Quán Vã thuộc địa bàn trên thì vượt ẩu ô tô 4 chỗ cùng chiều. Do đi với tốc độ nhanh, thiếu tầm nhìn, nam sinh đã đâm thẳng vào xe tải chở đất mang BKS 88C 043.xx đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Xem chi tiết tại đây!

Hải Dương: Va chạm với xe container, nam thanh niên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Sáng 3/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở tỉnh Hải Dương. Cụ thể, một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy chưa rõ biển số lưu thông trên đoạn chân Cầu Neo mới, thị trấn Thanh Miện đã xảy ra va chạm với chiếc container ngược chiều.

Sau cú va chạm, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm rúm ró dưới bánh xe

Những hình ảnh ghi tại hiện trường cho thấy, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm dưới bánh xe container. Vụ tai nạn đã làm tài xế điều khiển xe gắn máy bị trọng thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Xem chi tiết tại đây!

Clip: Biểu diễn bốc đầu lỗi, thanh niên cùng xe máy lao xuống ven sông đầy đau đớn

Một nam thanh niên tự tin thể hiện màn bốc đầu xe máy trước sự theo dõi của nhiều người. Vậy nhưng anh chàng không có được cái kết trọn vẹn, bánh xe bất ngờ bị trượt, mất lái rồi lảo đảo lao thẳng xuống con sông bên cạnh.

Clip nam thanh niên bốc đầu xe lao thẳng xuống con sông khiến nhiều người hoảng hồn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Cú ngã đau điếng khiến cả người và xe đều lấm lem đầy nước. Lúc sau, một vài thanh niên khác rất vui vẻ xuống tận nơi để giúp đỡ, vô cùng khó khăn để kéo phương tiện lên bờ. Giọng một người đàn ông nói lớn: "Đây là hậu quả của bốc đầu nha mọi người".

Xem chi tiết tại đây!