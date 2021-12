Thừa Thiên Huế: 2 xe ô tô tông trực diện rồi bốc cháy dữ dội, một nạn nhân tử vong

Vụ tai nạn giữa ô tô tải và ô tô đầu kéo đã khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Hai xe đối đầu rồi bốc cháy

Vào 9 giờ sáng ngày 7/12, vụ tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn tránh TP.Huế, phường Hương An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 17H-XXX.7 do tài xế N.V.H (sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc khi đến đoạn đường trên thì bát ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92C-XXX.9 gắn theo rơ-mooc mang biển kiểm soát 92R-XXX.79 do tài xế N.V.P (sinh năm 1980, trú tại Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Quặn lòng số phận ngắn ngủi của cô gái trẻ bị xe tải cán tử vong trên đường đi làm

Được biết, vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay (7/12), trên quốc lộ 7B, đoạn qua xã Tăng Thành giáp ranh xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thời điểm đó, chiếc xe máy mang BKS 37PX - 280.XX, do chị Đ.T.H. (SN 1995) ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành điều khiển di chuyển trên quốc lộ 7B, hướng thị trấn Yên Thành đi xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với chiếc xe tải BKS 92C - 048.XX (chưa rõ người điều khiển) di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị H. ngã xuống, bị xe tải kéo lê 5-7 m, tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, cô gái đã tử vong tại chỗ

Thương tâm: Tông vào đuôi xe container đang đỗ bên đường người đàn ông tử vong tại chỗ

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và xe máy được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video clip đã thu hút hàng trăm lượt xem và bình luận. Clip chỉ kéo dài 14 giây nhưng cũng đủ khiến người xem phải rùng mình, kinh hãi.

Hiện trường vụ tai nạn tại Hải Phòng

Được biết, sự việc xảy ra vào tối qua ngày 6/12 tại ngã 3 Đình Vũ – Thành phố Hải Phòng đã được camera hành trình ghi lại cho thấy. Người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển xe máy đang lưu thông trên QL5 hướng đi Hà Nội thì bất ngờ tông vào đuôi xe container đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

