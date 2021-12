Tin tức tai nạn giao thông sáng 9/12: Giải cứu xe bán tải 'phi thẳng xuống hồ'

Tài xế ô tô 'đi đường quyền' với người đi xe máy khi xảy ra va chạm khiến dân tình bức xúc

Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc xe đi ngay sau đó lại được. Vừa xảy ra va chạm, tài xế xe máy đã dạt vào lề đường, dừng lại để xử lý sự cố, tuy nhiên người tài xế ô tô lại vô cùng nóng giận, trong lúc không giữ được bình tĩnh nên đã bức xúc lao vào ‘đi đường quyền’ không thương tiếc. Nam thanh niên đã liên tục dùng vũ lực tấn công vào mặt, sau đó dùng chân đạp vào vào người đối diện đầy đau đớn, ngay lập tức những người dân xung quanh đã kịp thời chạy đến can ngăn nên đã không có đụng độ lớn nguy hiểm về tính mạng xảy ra.

Tài xế ô tô liên tục đấm vào mặt tài xế xe máy

Xem chi tiết tại đây!

Giải cứu xe bán tải 'phi thẳng xuống hồ'

Sự việc xảy ra vào sáng nay (8/12) trước cửa UBND xã Đông Minh - Tiền Hải Thái Bình. Chiếc xe bán tải đã lao thẳng xuống hồ nước ở phần cua của mép hồ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, rất may không có thương vong về người. Người dân sâu đó đã huy động các phương tiện cứu hộ để 'giải cứu' chiếc xe bán tải ra khỏi hồ nước trước sự chứng kiến của mọi người.

Xe bán tải lao thẳng xuống hồ nước khiến nhiều người hoảng hồn

Xem chi tiết tại đây!

2 ô tô tông đối đầu bốc cháy dữ dội trên đường tránh Huế, 1 người tử vong

Khoảng 9h sáng 7/12, tại Km 9+250 trên tuyến đường QL1 đoạn tránh TP Huế, qua phường Hương An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe ô tô tải BKS 17H - XXX chở dừa, do tài xế N.V.H. (SN 1984, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển, lưu thông trên tuyến QL1 đường tránh TP Huế theo hướng Nam - Bắc va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 92C - XXX kéo theo kéo rơ-moóc mang BKS 92R - XXX do tài xế N.V.P. (SN 1980, trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Sau cú va chạm mạnh, phần đầu xe của 2 xe ô tô trên bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để phối hợp thực hiện công tác cứu nạn, phân luồng giao thông, đưa tài xế mắc kẹt trong ca bin xe tải ra ngoài. Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Một học sinh lớp 5 tử vong do va chạm với xe ô tô chở đất

Khoảng 12h trưa 7/12, khi 1 xe tải chở đất lưu thông qua ngã ba chợ Bình Khê (đoạn rẽ vào cầu Máng) thuộc địa bàn TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thì va chạm với xe đạp của một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Bình Khê, TX Đông Triều khiến em học sinh này tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TX Đông Triều đã kịp thời có mặt phân luồng đảm bảo giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, học sinh này đi xe đạp cùng chiều với xe tải chở đất. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.