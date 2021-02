Cuộc sống cơ cực của nghệ sĩ Việt tại Mỹ, Hoài Linh phải rửa bát thuê ngoài chợ để mưu sinh

“Giấc mơ Mỹ” là ước mơ xa xỉ của hàng triệu người dân Việt Nam. Sau nhiều năm, cuộc sống của các nghệ sĩ Việt tại Mỹ vẫn là giấc mơ, niềm kiêu hãnh trong mắt khán giả.

Không ít nghệ sĩ Việt đã sở hữu khối tài sản đồ sộ với những căn biệt thự rộng lớn tại đất nước giàu có bậc nhất thế giới như Hà Phương, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường,…

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe dinh cơ khủng, xế xịn tại Mỹ.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ hải ngoại như Bằng Kiều, Thúy Nga, Trường Vũ, Thu Phương, Kỳ Duyên,…cũng khiến khán giả choáng ngợp với cơ ngơi “siêu khủng”, không hề kém cạnh.

Tuy nhiên, đằng sau những dinh cơ lộng lẫy, sang trọng, ít người biết được nỗi cơ cực, bần hàn của nghệ sĩ Việt khi bôn ba nơi đất khách quê người.

Nghệ sĩ hải ngoại phải đi hát lót với cát xê bèo bọt

Mặc dù ở Mỹ có nhiều trung tâm ca nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhưng những người nghệ sĩ mới thường không được “đếm xỉa”, đặc biệt là nghệ sĩ Việt Nam.

Vì thế, để được đứng trên sân khấu của những trung tâm ca nhạc đó, nghệ sĩ Việt phải tự trải thảm đỏ cho chính mình. Thông thường, các nghệ sĩ Việt sẽ bắt đầu từ việc hát tại các phòng trà, vũ trường nhỏ với giá cát xê bèo bọt trước khi xây dựng được tên tuổi.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, ca sĩ Thanh Hà nói: “Lúc đó, tôi là một ca sĩ thường trực cho vũ trường nên cả một buổi tôi phải ngồi ở đó, không được chạy show lung tung. Thường thì tôi sẽ hát tầm 20 bài và nhận được khoản tiền cát xê là 40 đô la”.

Dù khá khẩm hơn một chút nhưng số tiền danh ca Sơn Tuyền kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu: “Thời đó, tôi mới ở Việt Nam qua, được trả 50 đô cho một buổi hát trong tuần, cuối tuần là 70 đô”.

Nghệ sĩ Việt đứng bán đĩa để kiếm thêm thu nhập ở Mỹ.

Ngoài ra, những người có năng lực thì sẽ được hát lót cho các ca sĩ lớn. Từ đó, có thể tận dụng mối quan hệ với các chủ vũ trường, phòng thu để được thu âm và gửi băng tới trung tâm ca nhạc lớn. May mắn, họ sẽ nhận được lời mời làm việc nhưng con số đó rất hiếm hoi.

Các hãng băng đĩa thường làm khó dễ nghệ sĩ mới, đến cả ca sĩ Phi Nhung cũng phải mất đến 2 năm làm việc trong phòng thu của Trizzie Phương Trinh: “Bị chê, tôi phải thu lại. Tới tối hôm sau chị Trizzie đi diễn về, tôi lại đưa chị nghe và tiếp tục bị chê: 'Hát sai chính tả nhiều quá'. Tôi lại phải vào phòng thu thu lại. Công việc đó cứ đều đặn như thế, kéo dài suốt 2 năm trời.

Sau 2 năm thu âm miệt mài và học hát, chị Trizzie mới chọn ra cho tôi được hai bài là Nỗi buồn hoa phượng và Nối lại tình xưa để in vào đĩa cùng cô Hương Lan và chị Mỹ Huyền đem bán”.

Cuộc sống khó khăn, phải lao động chân tay, làm những nghề không ai ngờ tới

Cuộc sống vất vả, khó khăn của nghệ sĩ Việt tại Mỹ từng được ca sĩ Thanh Thảo hé lộ một cách đầy chua xót. Cô tâm sự:

“Chúng tôi, mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đành lòng rời xa quê hương, gia đình, bạn bè và khán giả thân thương ngay lúc tên tuổi còn trên đỉnh vinh quang, công việc ca hát liên tục mỗi ngày, bạn bè bù khú bên nhau mỗi đêm sau khi đi diễn về... chỉ vì mang trong lòng một mong muốn dành cho gia đình, người thân.

Có người may mắn, bước đường mình chọn không gặp khó khăn cách trở, nhanh chóng có cho mình một cuộc sống mới ở xứ thiên đường, lập gia đình và hưởng hạnh phúc.

Nhưng cũng có rất nhiều người trầy trụa nhiều năm liền, sống trong sự lo lắng, hồi hộp chờ đợi, ngày này qua tháng khác vẫn chưa đến được đích cuối cùng.

Họ đã phải rũ bỏ hào quang của người nổi tiếng, được bao nhiêu người vây đón khi còn ở quê hương, cuộc sống sung túc bên gia đình, bạn bè để buộc phải làm nghề tay trái mưu sinh".

Ca sĩ Thanh Thảo cũng phải bươn trải đủ nghề để có được thành công như hiện tại.

"Sống ở Mỹ này không làm thì tiền đâu mà lo hàng loạt chi phí, hóa đơn mỗi tháng đến liền liền, còn nghĩa vụ thuế, bảo hiểm các loại...

Để gọi là đại gia giàu có thật sự hiếm lắm! Ai cũng phải làm mới có tiền lo cuộc sống hằng ngày.

Trước là ca sĩ nổi tiếng nhưng bây giờ đầu bếp, thợ hồ, thợ may, bán hàng online, phụ trong nhà hàng..., nghề gì thích hợp thì làm, với mong muốn cuối cùng là có cơ ngơi ổn định rồi bảo lãnh cha mẹ già, vợ chồng, con cái sang đoàn tụ.

Nhưng rồi cũng có người ra đi mãi mãi sau bao nhiêu cố gắng, chôn vùi luôn ước muốn đoàn tụ cùng gia đình. Thật chua xót và bẽ bàng...

Đồng ý là mọi sự lựa chọn của mình là do mình quyết định, sướng khổ là do mình chứ chả ai can thiệp được.

Nhưng có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, có những nỗi đau phải đành chôn giấu, có những trăn trở không thể chia sẻ”.

Trước khi sang nước ngoài, danh ca Lệ Thu, Khánh Ly đều là ca sĩ hàng đầu với mức cát xê cao ngất ngưởng tại Việt Nam. Vậy mà sang hải ngoại, Lệ Thu nghèo tới mức không có nổi tiền cắt tóc:

“Thời gian đầu sang hải ngoại, tôi nghèo lắm. Lúc đó, tôi còn đang sống tại một đảo, tóc dài mà còn không có tiền cắt tóc. Một lần nọ, không biết ai gửi cho anh Hoàng Thi Thao (nhạc công vĩ cầm) tiền, anh ấy cho tôi ba đồng và nói: 'Cầm tiền mà đi cắt tóc đi'.

Tôi nhận ba đồng đó, nhưng lại không cắt tóc mà đi mua rau muống với cá. Sở dĩ như vậy vì trên đảo tôi ở chỉ toàn ăn đồ hộp, không có đồ tươi. Tôi thèm quá nên mới mua cá và rau muống về luộc”.

Danh ca Lệ Thu, Khánh Ly cũng có cuộc sống khó khăn, vất vả tại Mỹ.

Danh ca Khánh Ly cũng lăn lộn đủ nghề để trang trải cuộc sống, thậm chí phải nhặt nhạnh đồ người ta bỏ đi để đem về dùng lại:

“Tôi sang Mỹ với hai bàn tay trắng, không có một xu dính túi. Trước đó, tôi còn phải đi chùi văn phòng, dọn dẹp toilet cho trường mẫu giáo.

Lúc đó, ai kêu tôi đi làm gì tôi làm đó. Tôi phải quên mình đi vì mình chẳng là gì ở Mỹ hết. Tôi chỉ muốn phải làm sao kiếm được việc làm để không phải ăn nhờ ở đậu ai hết và lo được cho con mình.

Tôi cũng bắt đầu đi kiếm, đi xin những đồ người ta bỏ lại như bếp, rồi kêu người đến lắp gas, lắp điện”.

Ca sĩ Thanh Hà thì phải làm đến tận 13 nghề, với mức lương 3 đô một giờ: “Tôi đã từng trải qua 13 nghề nghiệp khác nhau trước khi trở thành một ca sĩ, từ những nghề phổ thông tay chân như phụ bếp, sản xuất bật lửa, đến công việc tại một hãng kính áp tròng. Tôi phải đi phụ việc bếp trong các nhà hàng thức ăn nhanh như McDonald, Burger King…”.

Khi mới sang Mỹ nghệ sĩ Hoài Linh cũng phải đi rửa bát thuê ngoài chợ.

Đâu ai biết rằng, bên trong sự hào nhoáng là nỗ lực, nghị lực sống vượt lên trên mọi hoàn cảnh của nhiều nghệ sĩ Việt: Ngọc Lan phải đi chạy bàn, bán đồ ăn nhanh để kiếm tiền, Linda Trang Đài đi phát tờ rơi, Hoài Linh phải đi rửa bát thuê ngoài chợ, không biết đến ngày mai là gì.

Nhớ đến người đồng nghiệp thân thiết, Dương Triệu Vũ ngậm ngùi:

“Thời điểm ấy chưa ai có công việc nên anh Hoài Linh cùng mọi người đều ra chợ làm giúp một người bác, còn tôi đi học.

Cũng may, anh tôi được cho tài năng để có được ngày hôm nay, chứ không thì giờ này anh ấy còn đang ngồi rửa chén ngoài chợ”.

Cuộc sống dù ở Việt Nam hay nước ngoài đều không dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Để có được thành công như hiện tại, nhiều nghệ sĩ Việt đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt suốt một quãng thời gian dài.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai khiến họ phải chấp nhận sống tha hương nơi xứ người để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân, gia đình.