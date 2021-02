Ca sĩ Phương Loan cùng vợ cũ Bằng Kiều gây chú ý khi ra thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài

Sự ra đột ngột của cố nghệ sĩ Chí Tài ở tuổi 62 đã để lại nỗi mất mát, đau đớn khôn nguôi trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Được biết, toàn bộ số tiền phúng điếu trong đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài đều đã được gửi cho NSƯT Hoài Linh để làm từ thiện theo đúng di nguyện của nam danh hài lúc sinh thời.

Ca sĩ Phương Loan cùng bạn bè thân thiết ra thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài.

Kể từ khi ông xã Chí Tài ra đi, đến nay ca sĩ Phương Loan mới dần lấy lại được tinh thần và ổn định cuộc sống. Nhiều bạn bè, khán giả đã liên tục gửi lời động viên, an ủi mong nữ ca sĩ sớm vượt qua được nỗi đau.

Mới đây, hình ảnh rạng rỡ của ca sĩ Phương Loan khi thường xuyên đi hát tại nhà thờ đã khiến cộng đồng mạng “thở phào nhẹ nhõm” hơn phần nào. Đáng chú ý, bà xã Chí Tài cũng đã cùng một số bạn bè thân thiết ra thăm mộ chồng với gương mặt vui vẻ, tươi tắn.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh xúc động khi đứng trước di ảnh người anh quá cố.

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng đã chia sẻ dòng tâm sự xúc động khi cùng ca sĩ Phương Loan ra thăm mộ người anh quá cố: “Hôm nay có hẹn với chị Phương Loan đi thăm anh Chí Tài. Vừa đậu xe thì thấy chị Thuỷ, Hoài Tâm và Mộng Linh cũng vừa tới. Khi đến nơi thì đã thấy chị Loan, anh Chí Thiện và chị Minh Phượng đang đứng đọc kinh cầu nguyện cho anh Tài.

Anh Chí Tài hôm nay chắc vui lắm đây khi có nhiều bạn bè và em út đến thăm và ôn lại chuyện xưa. Vui nhất là thấy Bé Heo của anh Tài vẫn nhí nhảnh và nụ cười đã trở lại trên môi. Anh Tài ơi, anh ở trên thiên đàng hãy phù hộ và giữ gìn cho Bé Heo của anh nhé. Mãi yêu 2 anh chị, we all miss you anh".

Sau nhiều ngày, ca sĩ Phương Loan đã có thể rạng rỡ, tươi tắn khi đứng trước di ảnh của chồng.

Trước đó, bà xã Chí Tài cũng đã gây chú ý với loạt ảnh rạng rỡ khi diện chiếc áo dài in hình kỉ niệm với ông xã Chí Tài đi nhà thờ nhân dịp đầu xuân năm mới.

Cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi đã để lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng người ở lại. Mặc dù đã mở lòng hơn sau biến cố lớn và cũng dần ổn định lại cuộc sống nhưng ca sĩ Phương Loan thỉnh thoảng vẫn hay xúc động mỗi khi nhắc đến chồng.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Phương Loan đã dần ổn định trở lại.

Hiện tại, cuộc sống của ca sĩ Phương Loan vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.