Bất chấp lời cảnh báo của Nathan Lee, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh tiếp tục phát cẩu lương

Tối ngày 21/2, ca sĩ Cao Thái Sơn tiếp tục phát cẩu lương cho khán giả bất chấp lời cảnh báo "Cẩn thận đừng chọc anh" của Nathan Lee. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ mùi mẫn nhắn nhủ tới Angela Phương Trinh: "Nói một câu chắc nịch, ai mà cưới mình chỉ có hạnh phúc. Mình tự tin món nào nấu cũng ngon, chiều chuộng người mình thương yêu nếu là số 2 thì không ai là số 1. Bờ vai này thích mặc áo trắng nên em cứ tựa vào lòng anh là được".

Cao Thái Sơn tuyên bố một câu chắc nịch với Angela Phương Trinh

Ngay sau đó, Angela Phương Trinh cũng đã chia sẻ lại bài viết của 'chồng sắp cưới tin đồn' kèm dòng trạng thái: "I love you... babe". Dưới bình luận, Cao Thái Sơn cũng lập tức đáp lời: "Love you too". Có thể thấy, màn phát cẩu lương qua lại giữa Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Dù chưa biết thực hư thế nào, song cặp đôi này vẫn được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền.

Màn thả thính qua lại giữa Cao thái Sơn và Angela Phương Trinh

Trước đó, trên trang cá nhân 'nữ hoàng thị phi' một thời Angela Phương Trinh đã thông báo với người hâm mộ về chuyện kết hôn với nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Cụ thể, nữ diễn viên Kính vạn hoa đã chia sẻ hình ảnh tình tứ với Cao Thái Sơn trong bữa tiệc kèm theo dòng trạng thái: "Giờ em đã tìm được tình yêu đích thực thì em có được lấy chồng không cả nhà? Xin phép cộng đồng mạng cho e lấy chồng".

Angela Phương Trinh sẽ kết hôn với Cao Thái Sơn

Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh cũng từng gây chú ý khi tuyên bố sẽ sinh con với Cao Thái Sơn. Nam ca sĩ cũng nhân cơ hội cầu hôn với người đẹp và lập tức nhận được cái gật đầu từ nhà gái. Cao Thái Sơn chia sẻ: "Từ ngày em ấy ăn chay, gương mặt xinh đẹp thánh thiện hơn cả. Mỗi câu nói tôi để ý đều là lời cảm ơn từ những điều nhỏ nhất. Tương lai của em sẽ còn mở rộng ở phía trước, chỉ thấy toàn những điều tích cực và đáng yêu mà thôi. Mãi yêu. Em chỉ cần xinh đẹp và dễ thương. Thế giới còn lại để anh lo".

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh vui vẻ, hạnh phúc bên nhau

Hiện tại, lời nhắn nhủ cực ngọt ngào của ca sĩ Cao Thái Sơn với Angela Phương Trinh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của khán giả.