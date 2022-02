Bị nói 'nổ', bà Phương Hằng bức xúc tiết lộ lý do không vào phòng trà Đồng Dao xem Đàm Vĩnh Hưng hát

Tối ngày 1/2, show diễn của Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra tốt đẹp trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, điều khán giả mong chờ nhất là 'cuộc cuộc gặp gỡ lịch sử' giữa nam ca sĩ với bà Phương Hằng lại không hề diễn ra. Thậm chí, netizen đã bắt trọn được khoảnh khắc nữ đại gia 50 tuổi đặt chân đến phòng trà Đồng Dao nhưng lại không xuất hiện trong đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Điều đó khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc.

Đàm Vĩnh Hưng diện áo dài đỏ trong đêm diễn tại phòng trà Đồng Dao

Không để khán giả phải chờ lâu, mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, vợ đại gia Dũng lò vôi đã chia sẻ về lý do cô không thể vào phòng trà Đồng Dao để xem Đàm Vĩnh Hưng hát. Theo đó, bà Phương Hằng cho biết, lãnh sự quán Lào đã phàn nàn về sự mất an ninh trật tự trước cửa phòng trà Đồng Dao nên cô phải 'ngậm ngùi' ra về để tránh xảy ra bạo động giữa hai phe: "Một anh công an hình sự thành phố nói với tôi rằng Việt Nam vừa đá thắng Trung Quốc. Vì thế đêm nay sẽ có rất nhiều nhiều xuống đường ăn mừng. Đối diện với Đồng Dao là lãnh sự quán Thái Lan, họ đang gọi phàn nàn về vấn đề dân tình tụ tập quá đông trước cửa phòng trà Đồng Dao.

Vì an ninh quốc gia nên họ nói tôi cần hợp tác nếu không thì sẽ rất ồn ào vì mọi người đánh cãi chửi nhau. Thế nên tôi đã không vô vì an ninh quốc gia, vì sự bình yên của đất nước. Ưu tiên việc không để chuyện gì xấu xảy ra nên tôi đã đi về. Về trong vinh dự và sự kiêu hãnh nha quý vị".

Khung cảnh náo loạn bên ngoài phòng trà Đồng Dao

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ đầy bức xúc 'đá xéo' bà Phương Hằng sau khi show diễn kết thúc: “Đầu tiên, cho tôi xin được chúc Tết cho tất cả mọi người, dù là ở phe nào. Chúc cho mọi người và gia đình an yên, vui vẻ, thành công và gặp nhiều may mắn.

Điều thứ 2 đó là trong 25 năm đi làm nghệ thuật của mình, chưa bao giờ Đàm Vĩnh Hưng đi hát lại mang tâm trạng như ngày hôm nay. Thật ra tôi cười chứ tôi thấy xấu hổ với khán giả của mình, nhất là những fan lớn tuổi đã theo dõi Hưng suốt nhiều năm qua. Bởi vì hôm nay, quý vị có mặt ở ngày hôm nay không được bình thường như mọi ngày. Tất cả những cảm xúc khiến cho quý vị bị đảo lộn, Hưng không phải là người làm ra lỗi này, chắc chắn quý vị hiểu.

Không hiểu đến giờ phút này lại có một chuyện lạ lùng xảy ra ở một đất nước đầy đủ pháp luật và mọi thứ đến như vậy, nên Hưng cũng hơi buồn".

Bà Phương Hằng chia sẻ lý do không vào phòng trà xem Đàm Vĩnh Hưng hát

Hiện tại, những chia sẻ của nữ đại gia 50 tuổi giữa ồn ào vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.