'Em út YG' TREASURE bày tỏ áp lực khi là nhóm nhạc đầu tiên comeback trong năm nay

Mới đây, nhóm nhạc nam tân binh TREASURE của YG Entertainment đã có một buổi họp báo trực tuyến để quảng bá cho album "The Second Step: Chapter One". Trở lại với album mới sau 1 năm 1 tháng, TREASURE là nhóm nhạc đầu tiên của YG comeback trong năm nay. Chia sẻ về cảm xúc hiện tại, thành viên Jihoon cho biết:

"Tôi thậm chí còn không nghĩ đến vấn đề đó. Tôi rất phấn khích khi chuẩn bị cho sự trở lại này, nhưng mọi người xung quanh đã nói về việc ấy. Có rất nhiều áp lực và lo lắng, nhưng tôi chấp nhận rằng các bạn đặt kỳ vọng cao. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Treasure là nhóm nhạc đầu tiên của YG comeback trong năm nay

Bên cạnh đó, các nam idol cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ để có thể giành được mục tiêu cho lần comeback này. Yoshi bày tỏ: "Tôi muốn nói rằng mục tiêu của chúng tôi là giành vị trí số 1 trên một chương trình âm nhạc".

Bang Ye Dam nói thêm: "Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng việc giành được vị trí #1. Năm ngoái, trưởng nhóm đã chuẩn bị một bài phát biểu chiến thắng, nhưng chúng tôi đã đứng hạng #2. Năm nay, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để có thể biến giấc mơ đó thành hiện thực".

Có thể thấy, hầu hết các thành viên của Treasure đều mong sẽ đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong lần ra mắt lần này.

Treasure là 'em út' trong công ty YG

Treasure gồm 12 thành viên

TREASURE sẽ trở lại với album "The Second Step: Chapter One" cùng ca khúc chủ đề "JIKJIN" vào 4h chiều ngày 15/2. Được biết, TREASURE là nhóm nhạc nam thứ tư của YG Entertainment được thành lập thông qua chương trình truyền hình sống còn YG Treasure Box. Nhóm nhạc gồm tất cả 12 thành viên là Haruto, Hamada Asahi, Kim Jun-kyu, Choi Hyun-suk, Yoshinori, Mashiho, So Jung-hwan, Jihoon, Kim Do-young, Bang Ye-dam, Yoon Jae-hyuk, Park Jeong-woo.

Hiện tại, khán giả Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung đều đang rất mong chờ vào màn comeback lần này của TREASURE.