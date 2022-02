Nathan Lee bóc phốt quá khứ 'dơ dáy' của ai đó, tuyên bố: 'Bớt diễn tuồng nha mấy đứa'

Vừa cảnh báo Cao Thái Sơn giữa tin đồn chuẩn bị kết hôn với Angela Phương Trinh, Nathan Lee tiếp tục ra tối hậu thư: "Singapore tháng 3 năm 2014 có nhiều trò hay lắm. Bớt diễn tuồng chưa mấy đứa". Bên cạnh đó, nam ca sĩ tung bức ảnh 'đôi chân trần' của ai đó kèm hastag "mèo mả gà đồng", "dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm".

Nathan Lee bóc phốt quá khứ 'dơ dáy' của ai đó trên mạng xã hội

Ngay lập tức, động thái đầy ẩn ý của Nathan Lee đã thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Dù không đề cập trực tiếp đến nhân vật chính trong bài viết, song hầu hết khán giả đều cho rằng nữ chính không ai khác ngoài Angela Phương Trinh. Bên cạnh đó, một số người cũng không khỏi tò mò về màn bóc phốt 'to bự' này của anh: "Nhìn chân là biết ngay pháp danh", "Ôi tưởng Trinh đi tu thế nào", "Mạnh dạn đoán là cặp giò của Angela Phương Trinh", "Chắc kiểu này không ai được chơi với Cao Thái Sơn luôn quá. Cứ đi chơi up clip up hình gì cũng đều bị bóc phốt", "Hóng quả phốt to bự từ Nathan Lee", "Lót dép hóng",...

Khán giả ủng hộ Nathan Lee 'tới công chuyện'

Ngay sau khi Angela Phương Trinh thông báo chuẩn bị lên xe bông, Nathan Lee đã lập tức đưa ra lời cảnh báo: "Đừng chọc giận anh". Có thể thấy, dường như nam ca sĩ vô cùng 'chướng tai gai mắt' trước màn thả thính qua lại của cặp đôi này.

Trước đó, trên trang cá nhân 'nữ hoàng thị phi' một thời Angela Phương Trinh đã thông báo với người hâm mộ về chuyện kết hôn với nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Cụ thể, nữ diễn viên Kính vạn hoa đã chia sẻ hình ảnh tình tứ với Cao Thái Sơn trong bữa tiệc kèm theo dòng trạng thái: "Giờ em đã tìm được tình yêu đích thực thì em có được lấy chồng không cả nhà? Xin phép cộng đồng mạng cho e lấy chồng".

Nathan Lee đăng ảnh cùng Angela Phương Trinh

Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh cũng từng gây chú ý khi tuyên bố sẽ sinh con với Cao Thái Sơn. Nam ca sĩ cũng nhân cơ hội cầu hôn với người đẹp và lập tức nhận được cái gật đầu từ nhà gái. Cao Thái Sơn chia sẻ: "Từ ngày em ấy ăn chay, gương mặt xinh đẹp thánh thiện hơn cả. Mỗi câu nói tôi để ý đều là lời cảm ơn từ những điều nhỏ nhất. Tương lai của em sẽ còn mở rộng ở phía trước, chỉ thấy toàn những điều tích cực và đáng yêu mà thôi. Mãi yêu. Em chỉ cần xinh đẹp và dễ thương. Thế giới còn lại để anh lo".