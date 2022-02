Quách Tuấn Du tâm sự về chứng bệnh hay quên hậu COVID-19: 'Giờ tôi không biết mình là ai luôn'

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du tiếp tục chia sẻ về những di chứng hậu COVID-19. Theo đó, ngoài bị đau đầu, tức ngực, nam ca sĩ còn mắc phải chứng bệnh hay quên.

Thậm chí, nhiều lúc còn quên cả bản thân mình là ai: "Có ai như tôi không bị mắc COVID 2 lần giờ tôi không biết tôi là ai luôn. Đôi khi không nhớ người nào mình từng mượn tiền luôn khổ quá. Giờ ai thiếu lên tiếng để tôi trả không tôi mang tội chết luôn á. Tôi chỉ nhớ là mượn ai tôi cũng ký giấy tờ đầy đủ. Thiệt khổ quá phải về Việt Nam gấp để khám tổng quát 1 lần cho an tâm chứ vào bệnh viện Mỹ là tốn kém lắm luôn".

Quách Tuấn Du mắc bệnh hay quên hậu COVID-19

Dưới bình luận, hầu hết khán giả đều gửi lời động viên, an ủi tới nam ca sĩ: "Mau khỏe nha anh", "Chúc cháu năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn", "Đôi lời gửi đến anh. Người ta bị 1 lần là sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống rồi. Anh thì bị COVID đến 2 lần. Đồng ý ai cũng cần kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh của anh là dư giả nên phải chú trọng đến sức khỏe của anh nhiều hơn chứ đừng bất cẩn thân thể, chủ quan là không được đâu",...

Sức khỏe Quách Tuấn Du cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hậu COVID-19

Trước đó, Quách Tuấn Du cũng đã từng trải lòng về những khó khăn mà anh phải trải qua sau 2 lần mắc COVID-19. Theo đó, nam ca sĩ cũng cho biết, sức khỏe của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều hậu COVID-19: "Đây là lần 2 tôi mắc COVID (lúc ở Mỹ) , điều mà tôi nghĩ cũng bình thường không riêng gì tôi mà những người từng là F0 khỏi bệnh trước đó đã từng mắc COVID-19 như tôi. Chỉ có điều sức khoẻ của mỗi người mỗi khác cũng chính vì mắc lần 2 nồng độ oxy bị thiếu nên tôi đã bị khó thở và ngất lịm trên máy bay với chuyến bay từ Tenesse về Cali vừa qua.

Bây giờ tuy ổn nhưng thỉnh thoảng tôi hay bị nhức đầu tức ngực 1 xíu, ho và dễ bị sặc đến tức lồng ngực. Nếu không có thuốc điều trị hoặc xuất hiện chủng mới thì thế giới ngày đêm vẫn là 1 bản án treo của con virus thế kỷ này. Tin vui trong vài ngày tới sẽ có thuốc tăng cường. Thuốc DTst là thuốc phục hồi chức năng cơ tim, cơ phổi và tăng đề kháng. Thuốc dành cho những người bị hậu COVID".

Quách Tuấn Du đi gặp bác sĩ điều trị

Kể từ sau khi khỏi COVID-19, nam ca sĩ cũng ngộ ra nhiều điều. Bên cạnh đó, anh cũng biết trân quý cuộc sống và yêu thương những người xung quang nhiều hơn: "Với tôi, không gì quan trọng bằng sống vui vẻ, từ bỏ giận hờn, ghen tức lẫn tranh đấu. Tôi cũng không nghĩ đến danh vọng, tiền tài, thay vào đó sống hết mình với đam mê ca hát, cố gắng bảo vệ sức khỏe, để làm sao khi thức dậy thấy mình vẫn còn tồn tại là hạnh phúc rồi".

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Quách Tuấn Du vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.