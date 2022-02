'Thợ hát' Duy Mạnh tiếp tục khịa 'mấy anh hát, chị hát', thách thức người dân chuyển tiền từ thiện

Mới đây, 'thợ hát' Duy Mạnh tiếp tục gây xôn xao dư luận khi đăng tải một đoạn video clip bóc trần sự thật đằng sau ý tốt muốn kêu gọi từ thiện giúp đỡ người dân của giới nghệ sĩ. Kèm theo đó là dòng trạng thái 'cà khịa' đúng chất Duy Mạnh như sau: "Cô cứ chuyển tiền cho mấy anh hát, chị hát chuyên hô hào từ thiện cô ạ.

Con đảm bảo với cô là không mất đồng nào cô ạ. Con thề nếu mà con nói sai thì 2 tai con có lỗ. Còn nếu mà con nói dối thì 2 đầu gối con bằng nhau. Còn nếu như mà con nói nhăng, nói nhít thì cái đít con bổ làm đôi".

Duy Mạnh tiếp tục đá xéo giới nghệ sĩ trên mạng xã hội

Dưới bình luận, nam ca sĩ cũng gay gắt bày tỏ khi bị một netizen 'tố' hai mặt: "100.000 người nhân 1 triệu thế con số là bao nhiêu hả? Số tài sản lớn thế mà vào túi một cá nhân mà bắt cá nhân đó phải sạch hả? 100 đứa ca sĩ đăng lên Facebook là chuẩn bị ra miền Trung lội nước để làm từ thiện. Thế là hơn 90 triệu dân chuyển tiền cho bọn nghệ sĩ làm từ thiện hết hả? Rồi tin vào bọn nó 100% hả?".

Duy Mạnh đáp trả antifan

Trước đó, trên trang cá nhân, 'thợ hát' Duy Mạnh cũng bất bình lên tiếng về việc hàng loạt nghệ sĩ đình đám được minh oan vụ từ thiện. Theo đó, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng bức xúc khi một vài nghệ sĩ hải ngoại yêu cầu những người tố cáo nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện phải đứng ra xin lỗi.

"Sau khi có kết luận của Bộ Công an về mấy anh hát chị hát không ăn chặn từ thiện. Thế là CĐM lại xôn xao. Một bên thì cho rằng công an bao che cho phe nghệ sĩ. Còn phe anh hát, chị hát thì hả hê và cho rằng được giải oan. Rồi lại còn có 1 vài thằng thợ nhạc, thợ hát sống bên Hải Ngoại kêu gọi và yêu cầu những ai tố cáo nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện rằng là 'Nếu aic lòng tự trọng thì phải xin lỗi'. Cụ thông não nôm na như này cho dễ hiểu này. Tại Việt Nam chưa có quy định pháp luật và chế tài rõ ràng, giữa những cá nhân chuyển tiền cho 1 cá nhân nào đó làm từ thiện. Nên đây chính là lý do mấy anh hát, chị hát thoát tội.

Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đồng loạt được minh oan

Nếu như một người nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật bao nhiêu năm mà bị vu khống. Với cái tôi của một người nghệ sĩ đầy kiêu hãnh và có lòng tự trọng thì việc gì phải sợ thằng nào tố cáo mình hết. Nhưng khi các chú công an vào cuộc thì các anh hát, chị hát run cầm cập, rất lo lắng và căng thẳng. Không làm sai thì việc gì phải sợ hả? Rồi đến khi các chú công an có kết quả thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy các anh hát, chị hát là được thoát tội, chứ không phải là giải oan".

Hiện tại, những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Duy Mạnh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.