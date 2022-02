'Thợ hát' Duy Mạnh viết 'sớ' vạch rõ đường đi nước bước của giới nghệ sĩ hòng thoát tội ăn chặn

Sau một thời gian dài điều tra, cơ quan công an đã chính thức đưa ra kết luận về đơn tố giác một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, cơ quan công an xác định ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Trấn Thành, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ cứu trợ miền Trung năm 2020.

Duy Mạnh viết tâm thư sau khi Bộ Công an kết luận nghệ sĩ không ăn chặn từ thiện

Mặc dù giấy trắng mực đen đã rõ ràng nhưng cộng đồng mạng vẫn không ngừng tranh cãi về kết quả điều tra của Bộ Công an. Theo đó, một số ý kiến vẫn một mực cho rằng giới nghệ sĩ đã dùng chiêu trò để qua mắt thiên hạ. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, 'thợ hát' Duy Mạnh cũng bất bình lên tiếng. Theo đó, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng bức xúc khi một vài nghệ sĩ hải ngoại yêu cầu những người tố cáo nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện phải đứng ra xin lỗi.

Nguyên văn chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh như sau:

"Sau khi có kết luận của Bộ Công an về mấy anh hát chị hát không ăn chặn từ thiện. Thế là CĐM lại xôn xao. Một bên thì cho rằng công an bao che cho phe nghệ sĩ. Còn phe anh hát, chị hát thì hả hê và cho rằng được giải oan. Rồi lại còn có 1 vài thằng thợ nhạc, thợ hát sống bên Hải Ngoại kêu gọi và yêu cầu những ai tố cáo nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện rằng là 'Nếu aic lòng tự trọng thì phải xin lỗi'. Cụ thông não nôm na như này cho dễ hiểu này. Tại Việt Nam chưa có quy định pháp luật và chế tài rõ ràng, giữa những cá nhân chuyển tiền cho 1 cá nhân nào đó làm từ thiện. Nên đây chính là lý do mấy anh hát, chị hát thoát tội.

Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đồng loạt được minh oan

Nếu như một người nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật bao nhiêu năm mà bị vu khống. Với cái tôi của một người nghệ sĩ đầy kiêu hãnh và có lòng tự trọng thì việc gì phải sợ thằng nào tố cáo mình hết. Thậm chí còn cười nhạt. Và khi có một ai đó tố cáo họ ăn chặn từ thiện. Họ sẽ nói thẳng vào mặt kẻ đó với lời lẽ đanh thép rằng 'Tao thách bọn mày tìm thấy tao ăn chặn 1 đồng của thiên hạ. Nếu bọn mày mà tìm thấy tao ăn 1 đồng từ thiện, tao sẽ chấp nhận đi tù'.

Thậm chí họ còn đưa ra lời tuyên bố cả với chính quyền: 'Nếu như chính quyền phát hiện tôi ăn chặn dù chỉ một đồng. Tôi sẽ chấp nhận đi tù'. Đó mới thực sự là bản lĩnh và có gan. Nhưng khi các chú công an vào cuộc thì các anh hát, chị hát run cầm cập, rất lo lắng và căng thẳng. Không làm sai thì việc gì phải sợ hả? Rồi đến khi các chú công an có kết quả thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy các anh hát, chị hát là được thoát tội, chứ không phải là giải oan".

Hiện tại, những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Duy Mạnh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.