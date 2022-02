Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 năm 2022: Tổng quan về công danh sự nghiệp tình cảm 1993

Quý Dậu - 1993 Nam mệnh gặp sao Thuỷ Diệu (trung bình ) Nữ mệnh gặp sao Mộc Đức (tốt) Năm 2021 là năm cuối cùng trong chuỗi hạn Tam Tai của Quý Dậu, mệt mỏi áp lực, tính toán đủ trò cũng đều không như mong đợi. Tam Tai với 1993 đúng như cơn ác mộng, mất mát cũng nhiều, người thì công việc, người thì gia trạch bất ổn, người thì sức khoẻ giảm. Đến năm 2021 thì gần như cả năm đóng băng khiến cho 1993 không tránh khỏi sự chán nản.

Năm 2022 sẽ là năm mà tinh thần của Quý Dậu được vực dậy, một năm dễ thở hơn và thoải mái hơn đối với Quý Dậu. Dù có thể không phải là năm đại thành công, nhưng sau chuỗi những năm tam tai liên tiếp thì Quý Dậu quả thật cần có một năm để giải toả áp lực, giải quyết tồn đọng của giai đoạn vừa qua.

Quý Dậu là tuổi khá lận đận và kết quả nhận được thường hay ở mức độ lửng lơ, không cao hẳn cũng chẳng thấp hẳn. Nhiều khi công sức bỏ ra nhưng không thu nhận về được nhiều dù tuổi này cũng khá có năng lực. Quý Dậu đúng là Thê Túc Chi Kê ( gà ngủ trên cây ), vậy nên làm gì cũng sẽ khó đạt được thành tựu cao hẳn, thậm chí đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hơn người khác mới có thể có được thành công. Thậm chí nhiều người tuổi này đánh mất đi nhiều cơ hội đến với mình kể cả trong công việc lẫn tình cảm, khi cần lại dễ lóng ngóng lo lắng dù bản thân trải qua không ít những thăng trầm. Năm 2022, Quý Dậu nên đón nhận một cách điềm đạm và khoan hoà bởi đây là một năm không tệ.

Về công việc, năm 2022 là năm Quý Dậu sẽ có một vài sắc màu mới trong công việc, hoặc sẽ có chút thay đổi mang tính tích cực trong công việc hơn. Không như năm 2021, có nhiều người tuổi này còn thất nghiệp suốt một quãng thời gian, gặp đủ thứ từ áp lực đến thị phi trong công việc. Tuy vậy, Quý Dậu nên chú ý, tuổi này là tuổi cũng dễ có những suy nghĩ mang tính bộc phát, đôi khi chưa nghĩ xa đã vội quyết dẫn đến hỏng việc. Thêm vào đó có nhiều người bị rơi vào cảnh đang giai đoạn phát triển công việc thì lại lập gia đình, bầu bì... nên công việc cũng vì thế mà bị chững, hoặc tự nhiên tình cảm, gia đình có vấn đề khiến bản thân không kịp trở tay. Thêm nữa, 1993 cũng có nhiều dự định rồi lại bỏ ngỏ, đúng kiểu nghĩ xong lại thôi. Năm 2022 sẽ có khá nhiều tuổi này bị thu hút vào đầu tư như bất động sản và chứng khoán bởi mệnh Kim gặp năm hành Kim, lại thêm vừa hết tam tai nên tư tưởng muốn vùng vẫy là điều dễ hiểu. Nhưng Quý Dậu nên chú ý vì tuổi này đôi khi làm gì cũng rất lưng chừng nên dễ bỏ ngỏ mà không đem lại lợi ích. Cần chú ý công việc vào tháng 2, 5, 8, 11 vấn để công việc, đặc biệt cẩn trọng thị phi nhất là nữ giới 1993. Tuổi này nhiều khi chán việc nhưng lại không dám thay đổi, nhưng có lúc lại thay đổi bất ngờ khiến bản thân chẳng kịp chuẩn bị gì. Nếu có thực sự muốn thay đổi công việc thì nên trong giai đoạn tháng 3, 4, không cần quá vội vàng. Nửa cuối năm sẽ bình ổn hơn đầu năm.

Về tài chính, tất nhiên tài bạch trong năm 2022 cũng dễ thở hơn, nói đúng ra là cũng không còn nhiều thứ để mất sau những năm mệt mỏi trước kia nữa. Năm 2022 có thể 1993 sẽ giải quyết được một phần nào đó tồn đọng về tài chính trong những năm trước, hoặc để ra được một khoản nhỏ. Tuổi này một khi đã mất thì thường mất mát rất lớn, nhất là nam giới tuổi này. Tuy vậy 1993 cũng nên chú ý đến vấn đề chi tiêu của bản thân, có những thứ không thể ôm vào người nhiều được, cũng nên giải toả áp lực cho chính bản thân. Chú ý tháng 2, 7, 8, 11 vấn đề tài bạch. Tuổi này cứ tích luỹ được một khoản là thường hay có việc phải chi tiêu. Có thể đặt mục tiêu đi du lịch vào năm 2022, vừa để xả stress và cũng là tạo động lực để bản thân tích luỹ. Nhưng đừng chủ quan trước những khoản đầu tư kẻo mất mát.

Về tình cảm, có nhiều người vài năm vừa qua gặp trục trặc hôn nhân, nhiều người thì nhân duyên không đi đến đâu. Nữ giới 1993 là tuổi lận đận và khá cao số về nhân duyên, nhiều người tuổi này đến thời điểm hiện tại vẫn chưa lập gia đình, đến khi gặp được duyên tình thì mãi chẳng có đám cưới. Nữ giới tuổi này cũng dễ bén duyên với những người kém tuổi hoặc gặp những người có cái tôi cao và đào hoa. Duyên tình của 1993 nếu đã bỏ lỡ thường khó lòng quay lại, có nhiều người vì thế mà chán nản nên chẳng mong gì nhiều. Ở cái tuổi 29, 30, gia đình giục, nhưng bản thân bất lực thì cũng đành chịu, lại cộng thêm Tam Tai khiến cho cái gì tính cũng đều chệch choạc nên đành thôi. Năm 2022, Quý Dậu có thể có những điểm sáng trong chuyện tình cảm, nhất là giai đoạn từ tháng 9 đến cuối năm. Nhưng tuổi này đôi khi duyên đến lại cứ hết cái nọ cái kia rồi lại chẳng muốn yêu hoặc cứ lấn cấn đủ thứ để rồi lại lỡ duyên. 1993 khi yêu cũng rất dễ bị mông lung khi đưa ra quyết định, lúc thì muốn kết hôn, khi lại sợ đối phương này kia, sợ chưa ổn định.... Tuy vậy Quý Dậu cũng nên chú ý trong các mối quan hệ, dễ gặp những mối quan hệ không rõ ràng, nam giới tuổi này cũng dễ bị ngoại cảnh tác động, kẻo lại rơi vào thế "tình ngay lý gian". Nữ giới Quý Dậu cũng dễ gặp thị phi trong chuyện tình cảm, nhưng cái gì nhịn được thì nên nhịn. Tuổi này tính khí cũng khá ngang ngầm ểnh ương, khi quyết định thì im im tự quyết theo cảm tính, lúc thì nghe có vẻ rất quyết tâm nhưng rồi chỉ cần được nịnh thì lại quên ngay thôi . Nếu có bàn về hỉ sự trong năm 2022 thì có thể rơi vào cuối năm, có thể sẽ gặp chút khó khăn rồi mới thuận được. Chú ý có sự cãi vã hoặc ức chế giữa các cặp đôi vào giai đoạn tháng 6, 7, 8. Khuyến khích 1993 nên tham vấn ý kiến của mọi người khi bản thân thấy mông lung trong chuyện tình cảm, miễn sao đừng hỏi cho đã rồi làm theo ý mình là được. Khi cần thì tốt nhất không nên chậm chạp rồi lại than mình ế và cao số.

Về sức khoẻ, chú ý mắt kém, đường hô hấp, tai mũi họng. Quý Dậu năm vừa qua nhiều người gặp vấn đề về sức khoẻ nên cần chú ý. Thêm vào đó nhiều người tuổi này năm 2022 dễ có cung bầu bí nên cần giữ gìn sức khoẻ. Chú ý tháng 2, 7, 8, 12.

Tháng 1: Mọi sự an vui

Tháng 2: Chú ý sức khoẻ, hao hụt tài bạch

Tháng 3: Có chuyển biến công việc

Tháng 4: Công việc có quý nhân giúp đỡ, có tin vui

Tháng 5: Dễ có áp lực cuộc sống

Tháng 6: Xuất hành thuận lợi

Nhìn chung năm là năm tốt hơn so với những năm trước đó của Quý Dậu. 1993 năm 2022 là năm có thể có những thay đổi về công việc, nên suy xét kĩ để đưa ra quyết định đúng đắn. Nữ giới gặp sao Mộc Đức là sao của sự an vui nên thường sẽ có niềm vui trong cuộc sống, tình cảm, tin vui về con cái, tinh thần cũng vì thế mà thoải mái. Nam giới gặp sao Thuỷ Diệu nên cần chú ý có những bất lợi trong tình cảm và dễ gặp những hạn lặt vặt khiến bản thân khó chịu. Để qua được Tam Tai quả thực là không dễ, nhưng muốn thấy cầu vồng thì phải trải qua những cơn mưa, Quý Dậu hãy tận hưởng một năm Nhâm Dần an yên.

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm, giải trí.

Nguồn: Đinh Huyền Trang.