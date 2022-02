Jungkook - em út vàng BTS chính thức trở thành nam idol sinh năm 1997 đẹp trai nhất Kpop

Trong làng nhạc K-pop, có rất nhiều nam thần tượng sinh năm 1997 được yêu thích như Jungkook (BTS), YuGyeom (GOT7), Cha Eunwoo (ASTRO), Mingyu (SEVENTEEN) ... Họ đều là những anh chàng đẹp trai với tài năng nổi bật.

Jungkook đứng đầu kết quả bình chọn nam thần tượng đẹp trai nhất sinh năm 1997

Nhưng trong số những thần tượng này, ai sẽ là người xưng vương? Mới đây, trang web Kpopmap đã công bố kết quả bình chọn nam thần tượng đẹp trai nhất sinh năm 1997 - Who's The Most Handsome Male Idol Born In 1997?, và không ai khác chính là Jeon Jungkook. Với nickname Golden Maknae (Em út vàng), nam idol được nhận xét là hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.

Hình ảnh cute, dễ thương của Jungkook

Được biết, Jungkook là thành viên trẻ tuổi nhất và đảm nhận vai trò giọng ca chính cũng như center của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Nam thần tượng sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng với đôi mắt to tròn, long lanh như thể phát sáng, sống mũi cao và làn da trắng mịn như em bé. Đặc biệt là chiếc răng thỏ xinh xắn cùng đôi môi chúm chím. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt baby là thân hình vô cùng nóng bỏng và quyến rũ của nam idol. Với cơ bắp săn chắc cùng cơ bụng 8 múi, Jungkook luôn khiến A.R.M.Y (tên fandom của BTS) bấn loạn và “xịt máu mũi” khi biểu diễn trên sân khấu.

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai, thân hình Jungkook cũng khiến vạn người mê

Với thuật biến hóa “lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng”, nam thần tượng có thể “cân” mọi concept từ dễ thương, đáng yêu đến sexy, ma mị. Ngoại hình của Jungkook cũng đã được cả thế giới công nhận, đứng đầu trong danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới nhiều năm liền, đứng đầu trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc.

Vẻ đẹp trai, quyến rũ của Jungkook khiến các chị em mê như 'điếu đổ'

Hiện tại, kết quả bình chọn nam thần tượng đẹp trai nhất sinh năm 1997 - Who's The Most Handsome Male Idol Born In 1997? vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả.