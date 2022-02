Tin nóng ngày 14/2: Đào Bá Lộc gặp chuyện buồn ngày Valentine, Mạnh Quỳnh nhớ ca sĩ Phi Nhung

Valentine buồn của Đào Bá Lộc: Chia tay bạn trai sau 4 năm hẹn hò, vậy là 'đường quốc lộ' đã đi hết!

Đúng Valentine - ngày lễ tình nhân 14/2, ca sĩ Đào Bá Lộc (hay còn gọi là Luna Đào) bất ngờ chia sẻ thông tin đang độc thân, đã chia tay bạn trai sau 4 năm hẹn hò.

Đào Bá Lộc tiết lộ chia tay bạn trai thứ 15 đúng ngày Valentine

Nguyên văn chia sẻ của Đào Bá Lộc trên facebook cá nhân:

"Luna muốn nói rằng hiện tại mình đang Single ! Cũng được một thời gian qua rồi.

Không là người yêu nhưng vẫn là người thân , và sẽ luôn là gia đình !

Luna rất mãn nguyện vì đã có một tình cảm bốn năm rất chung thuỷ , rất tri kỷ , luôn cổ vũ nhau trưởng thành . Đủ trưởng thành để cả hai đều dũng cảm theo đuổi chính mình , bước ra khỏi vùng an toàn khi mà hiện tại đã không còn vừa vặn cho tâm hồn muốn phiêu lưu đi xa hơn.

Wish You All The Best.

Happy Valentine nhé mọi người !!!!"

Đàm Vĩnh Hưng hồ hởi thông báo tin vui giữa lúc bị bà Phương Hằng 'săn đón'

Sáng ngày 14/2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức trình làng ca khúc "Lâu Đài Tình Ái". Vì ra mắt đúng dịp Valentine nên 'siêu phẩm' âm nhạc mới của Mr Đàm đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. "14/2 đi xây Lâu Đài Tình Ái cùng Hưng nhé mọi người! Happy Valentine", giọng ca "Xin lỗi tình yêu" viết.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân

Mạnh Quỳnh buồn bã trong Valentine đầu tiên vắng bóng 'người tình sân khấu' Phi Nhung

Mới đây, nhân ngày lễ tình nhân Valentine, ca sĩ Mạnh Quỳnh bồi hồi nhớ đến “người tình sân khấu” Phi Nhung. Anh chia sẻ: “Thương chúc khán thính giả gần xa, bạn bè, người thân cùng anh chị em đồng nghiệp một ngày Lễ Tình Nhân thật ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc!

Quỳnh xin mượn nơi đây gửi chút tâm tư đến người bạn tình sân khấu của Quỳnh trong mùa Valentine đầu tiên mà bạn ấy không chịu vui với chúng ta trong ca khúc được mọi người mong đợi nhé!”, nam ca sĩ viết.

Mạnh Quỳnh nhớ "người tình sân khấu" trong lễ tình nhân

