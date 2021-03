Xót xa hình ảnh ca sĩ Phương Loan gửi nụ hôn gió dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài tại nghĩa trang

Kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, chị Bé Heo luôn duy trì thói quen đến thăm và tâm sự với chồng vào mỗi cuối tuần. Những ngày gần đây, ca sĩ Phương Loan đã tươi tắn, phấn chấn trở lại và dần ổn định lại cuộc sống sau biến cố lớn.

Ca sĩ Phương Loan giữ thói quen đến thăm chồng vào mỗi cuối tuần tại nghĩa trang.

Đáng chú ý, hình ảnh nữ ca sĩ gửi nụ hôn gió về phía di ảnh người chồng đã 33 năm “đầu ấp tay gối” khiến nhiều người không khỏi xót xa. Không những vậy, bức ảnh còn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Được biết, lúc sinh thời nam danh hài Chí Tài luôn là một người sống tình cảm và hết mực yêu chiều, quan tâm bà xã. Mặc dù không sinh con nhưng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn luôn hạnh phúc viên mãn.

Hình ảnh ca sĩ Phương Loan gửi nụ hôn tới chồng khiến nhiều người xúc động.

Trước đó, ca sĩ Phương Loan cũng đã cùng một số bạn bè thân thiết ra thăm mộ chồng với gương mặt vui vẻ, tươi tắn. Bên cạnh đó, niềm vui, nụ cười rạng rỡ của ca sĩ Phương Loan khi thường xuyên đi hát tại nhà thờ cũng khiến cộng đồng mạng “thở phào nhẹ nhõm” hơn phần nào.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng đã chia sẻ dòng tâm sự xúc động khi cùng ca sĩ Phương Loan ra thăm mộ người anh quá cố: “Hôm nay có hẹn với chị Phương Loan đi thăm anh Chí Tài. Vừa đậu xe thì thấy chị Thuỷ, Hoài Tâm và Mộng Linh cũng vừa tới. Khi đến nơi thì đã thấy chị Loan, anh Chí Thiện và chị Minh Phượng đang đứng đọc kinh cầu nguyện cho anh Tài.

Anh Chí Tài hôm nay chắc vui lắm đây khi có nhiều bạn bè và em út đến thăm và ôn lại chuyện xưa. Vui nhất là thấy Bé Heo của anh Tài vẫn nhí nhảnh và nụ cười đã trở lại trên môi. Anh Tài ơi, anh ở trên thiên đàng hãy phù hộ và giữ gìn cho Bé Heo của anh nhé. Mãi yêu 2 anh chị, we all miss you anh".

Hiện tại, cuộc sống của ca sĩ Phương Loan vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.