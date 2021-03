Kể từ sau khi ra viện, nhà văn – nghệ sĩ Mạc Can chuyển về ở cùng em gái ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trước đó, nghệ sĩ Mạc Can từng bị đau chân nhưng không ngờ bệnh tình chuyển biến nhanh đến mức phải vào Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cấp cứu khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Theo gia đình chia sẻ, nghệ sĩ Mạc Can bị bệnh gút cùng với tình trạng sưng khớp dẫn đến việc đi lại vô cùng khó khăn. May mắn ông được đưa vào bệnh viện điều trị kịp thời nên bệnh tình được kiểm soát tốt và sức khỏe cũng dần phục hồi trở lại.

Sau khi ra viện, nghệ sĩ Mạc Can đã chuyển về sống cùng em gái ở Hóc Môn.

Thời gian qua, anh Võ Hữu Nghị chính là người bạn thân thiết thường xuyên lui tới trò chuyện và giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can. Ngoài việc là người bạn “dốc bầu tâm sự”, anh Nghị cũng hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can nhiều việc trong cuộc sống: “Nãy mới soạn laptop cho chú để sửa, cài đặt lại, pin chai thì phải thay cho chú, làm sạch các thứ. Ngoài ra còn chép dữ liệu ra một phương tiện để lưu trữ, lỡ chú làm mất hay máy hư thì sẽ giữ lại cho chú”.

“Thứ hai là chú đòi cái xe hôm trước anh Trấn Thành tặng, giờ 3 bánh chú không chịu, đòi gỡ còn hai bánh thôi. Chắc ngày một em sẽ ở lại một ngày nữa để làm cái xe cho chú, tháo 1 bánh ra. Cả cái đèn cũng bị gãy rồi, em sẽ đi hàn lại cho chú”, anh Võ Hữu Nghị tâm sự.

Nghệ sĩ Mạc Can mong muốn được thoải mái tự do đi lại.

Mặc dù, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can đã dần ổn định nhưng vẫn chưa thể sử dụng chiếc xe máy mà Trấn Thành tặng trước đó. Cảm động trước tấm lòng của anh Võ Hữu Nghị, nghệ sĩ Mạc Can không kìm được nỗi xúc động: “Cảm ơn trước. Nói nào ngay, về đây ở tù túng quá. Chân tôi là chân đi mà, muốn đi chỗ này chỗ kia chơi mà không đi được. Ở đây buồn, không có ai nói chuyện”.

Nghệ sĩ Mạc Can cũng không quên gửi lời chúc đặc biệt tới Trấn Thành khi bộ phim “Bố già” của anh đang thắng lớn: “Tôi cũng mình cho ông, tôi ước ao tôi giàu để giúp ông”.

Anh Võ Hữu Nghị là người bạn luôn bên cạnh trò chuyện, giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can suốt thời gian qua.

Được biết, nghệ sĩ Mạc Can nổi tiếng là một cây bút rất có duyên và “ăn khách”. Mỗi tác phẩm của nhà văn Mạc Can ra mắt đều “đắt như tôm tươi”. Mặc dù ít học từ nhỏ vì gia cảnh nghèo khó nhưng trong ông luôn hừng hực ngọn lửa đam mê với nghệ thuật, với con chữ.

Nhà văn – danh hài Mạc Can đã ký kết thành công hợp đồng tác quyền 10 năm với NXB Trẻ, trong đó có 13 tác phẩm đã công bố và một cuốn hồi ký mới ra mắt. Nhờ “trúng số độc đắc”, nghệ sĩ Mạc Can có thể an tâm dưỡng bệnh và trang trải cuộc sống ở tuổi xế chiều.