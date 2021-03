Tin vui: ‘Trúng số độc đắc’ nghệ sĩ Mạc Can an tâm dưỡng bệnh ở tuổi 76

Được biết, nghệ sĩ Mạc Can nổi tiếng là một cây bút rất có duyên và “ăn khách”. Mỗi tác phẩm của nhà văn Mạc Can ra mắt đều “đắt như tôm tươi”. Mặc dù ít học từ nhỏ vì gia cảnh nghèo khó nhưng trong ông luôn hừng hực ngọn lửa đam mê với nghệ thuật, với con chữ.

“Nếu khát nước chỉ cần chạy tìm bình nước uống một lèo là đã khát ngay, nhưng để giải tỏa cơn khát chữ, tôi phải về lại miền Tây Nam bộ, tìm đến trước những cổng trường mà ghe hát của ba má tôi hay đi qua, như ngày xưa tôi lặng đứng bên cửa sổ chờ tiếng trống trường để nghe thầy cô dạy chữ cho bọn nhỏ: A, B, C… thì tôi đánh vần theo, để nhờ học lóm mới có được một Mạc Can như hôm nay”, nghệ sĩ Mạc Can tâm sự.

Nhà văn Mạc Can ký kết hợp đồng tác quyền 10 năm với NXB Trẻ.

Ông Nguyễn Thành Nam, Q.Tổng biên tập, Phó Giám đốc NXB Trẻ cũng phải dành lời khen ngợi cho tài năng của ông: “Tác giả Mạc Can là một cộng tác viên khá lâu năm của NXB Trẻ. Nhiều tác phẩm của ông đã được in tại đơn vị chúng tôi và được sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc. Lần tái ký này, ngoài 13 tác phẩm (đã công bố) còn có phần bản thảo hồi ký mới (chưa công bố) của Mạc Can”.

Theo đó, NXB Trẻ đã mua bản quyền 10 năm nhiều tác phẩm của nhà văn Mạc Can như Tấm ván phóng dao, Vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn, Nhớ, Món nợ kịch trường, Tờ 100 đô la âm phủ, Cuộc hành lễ buổi sáng, Tạp bút Mạc Can, Người nói tiếng bồ câu, Phóng viên mồ côi, Những bầy mèo vô sinh, Ba… ngàn lẻ một đêm, Quỷ với Bụt và Thần chết, Tuyển tập Mạc Can, Hồi ký Mạc Can (chưa công bố).

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mạc Can đi lại khó khăn do sức khỏe yếu và mắc nhiều căn bệnh.

Sau khi điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can đã dần hồi phục. Tuy nhiên, chiếc xe máy mới được Trấn Thành tặng hồi trước nay đã phải nằm yên một chỗ vì chấn thương chân trước đó của ông.

Nghệ sĩ Mạc Can vô cùng trân quý chiếc xe máy được Trấn Thành tặng.

Q.Tổng biên tập, Phó Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Thành Nam cũng cho biết thêm: "Trong quá trình xây dựng và phát triển NXB Trẻ trong 40 năm qua, bên cạnh việc phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ, chúng tôi còn chú trọng đầu tư và xuất bản những tác phẩm lịch sử, văn hóa – khảo cứu, văn học của những nhà nghiên cứu, nhà văn có tầm ảnh hưởng ở các vùng miền trong cả nước. Ví dụ chúng tôi đã xuất bản 1.000 năm Thăng Long Hà Nội (Nguyễn Vinh Phúc), 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân – Huế (Nguyễn Đắc Xuân), sách của Toan Ánh, Vương Hồng Sển, Sơn Nam…".

"Đồng thời, sở dĩ chúng tôi chọn ký dài hạn và ứng trước cho tác giả Mạc Can một khoản tiền tương đối khá để cám ơn ông và hỗ trợ tiền chữa trị bệnh đang bủa vây ông lúc tuổi già”, ông Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh.

Hy vọng nghệ sĩ Mạc Can sớm phục hồi sức khỏe và có thể sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc an hưởng tuổi già.