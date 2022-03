Bà Phương Hằng 'khóc thét' trong trại tạm giam, Vy Oanh hả hê: 'Cái ác sẽ phải trả giá'

Chiều ngày 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Điều này cũng không khỏi bất ngờ khi trước đó hàng loạt nghệ sĩ đã đâm đơn kiện nữ đại gia 50 tuổi. Theo đó, nội dung trong các buổi livestream của bà Phương Hằng có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận.

Chia sẻ của Vy Oanh trên trang cá nhân

Ngay sau khi bà Phương Hằng bị công an "bế đi", ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải dòng trạng thái "vui mừng ra mặt": "Rồi ngày đó cũng đã tới. Vy Oanh từ trước đến nay vẫn luôn trấn an mọi người tin tưởng vào pháp luật Việt Nam và cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Những tổn thương, vu khống của Vy Oanh và gia đình cũng như các bị hại khác phải gánh chịu đã được cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chăn và bù đắp. Cái ác sẽ phải trả giá, rồi tới đây sẽ còn nhiều kịch hay nữa mọi người cứ đón xem. Hoan hô pháp luật Việt Nam, em sẽ tâm sự cùng cả nhà sau nha".

Hình ảnh bà Phương Hằng tại cơ quan điều tra

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều đồng tình, ủng hộ Vy Oanh: "Chúc mừng Vy Oanh, chúc mừng nghệ sĩ. Đêm nay các nghệ sĩ bị nó vu khống đồng thanh hát bài đất nước trọn niềm vui rất hay và rất ý nghĩa nè", "Mãi cũng tới ngày này", "Em luôn tin pháp luật và tin những gì chị nói. Em nhìn quả không bao giờ sai. Mãi yêu chị", "Này thì đổ thừa Vy Oanh đẻ thuê", "Khen cho câu cái thiện thắng cái ác. Đúng con người có tư duy mới viết ra được câu đấy", "Đêm nay nhiều người sẽ mất ngủ vì mừng rớt nước mắt và còn ăn mừng chiến thắng cuối cùng cũng có cái kết đẹp, vùa lòng dân lắm. Chúc mừng em Vy Oanh",...

Ca sĩ Vy Oanh hả hê khi bà Phương Hằng bị bắt

Hiện tại, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.