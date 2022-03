Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn đầy triết lý giữa lúc bà Phương Hằng bị công an 'sờ gáy'

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng đàn đây triết lý chia sẻ về cuộc sống và gia đình giữa lúc bà Phương Hằng đang bị cả cõi mạng réo tên. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" đã viết:

"Có bao giờ bạn ngồi đếm tất cả những mối quan hệ của mình chưa. Tôi tin chắc là không ai nghĩ tới việc này kể cả tôi. Có những lúc cầm trên tay 1 ly bia hay ly rượu, ai đó có thể buông ra những lời nói yêu thương một cách dễ dàng, đơn giản là cảm xúc ngay lúc đó của bạn dâng tràn.

Chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân

"Mình là anh em", "Mình là gia đình", "Mình thương nhao nha", "Chính thức hôm nay mình sẽ là gia đình iu thương nhao nha". Bla, bla... Nhưng sáng hôm sau và những ngày sau đó thì sao? Có lẽ cảm xúc đã nhạt bớt màu theo cơn giã rượu thì phải. Tôi không nói mình hay. Nhưng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về 1 người đàn ông có trách nhiệm cực cao với những lời anh ấy đã nói dù là say hay tỉnh.

Tôi nghe anh ấy kể rằng. Một khi đã dùng 2 chữ gia đình thì sẽ sống đúng như ý nghĩa thiêng liêng của nó. Sẽ sẵn sàng ném cái tôi của mình vào sọt rác, sẵn sàng lao vào một cuộc hỗn chiến để bảo vệ nhau, sẵn sàng làm những việc có khi ngày hôm qua có người trả tiền nhưng chưa chắc anh ấy đã làm. Sẵn sàng quên đi "mặt mũi " của mình để đắm mình trong mọi diễn biến cuộc sống của người đó. Sẵn sàng cùng khóc, cùng cười với người mà đã gọi là gia đình. Sẵn sàng lắng nghe nhau chửi bới, trút giận....về nhau. Sẵn sàng quên đi sự ích kỷ nhỏ nhen cá nhân. Và sẵn sàng hy sinh nếu cần. Anh ấy tên là H".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Trước đó, vào trưa ngày 11/3, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo. Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên). Theo đó, cả sáu người này đều tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Phương Hằng bị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương tạm hoãn xuất cảnh

Vốn là kẻ thù không đội trời chung, chính vì thế mọi động thái của Đàm Vĩnh Hưng lúc này đều được cư dân mạng đặc biệt chú ý, quan tâm.