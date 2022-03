Fan 'chính nghĩa' đồng loạt cầu xin Đức Thánh cho bà Phương Hằng tai qua nạn khỏi

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Hằng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Ngay trong đêm, bà Phương Hằng đã bị công an ập đến nhà và "bế đi" để phục vụ điều tra. Hiện tại, nữ đại gia 50 tuổi vẫn đang bị tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 của Công an TP.HCM ở huyện Củ Chi.

Người hâm mộ đến lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo để cầu xin cho bà Phương Hằng

Kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng từng "đụng độ" nữ đại gia như ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng,... liên tục "mở hội". Trái ngược với sự hả hê của giới nghệ sĩ, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra buồn bã, chán chường khi "thần tượng" của mình đã không còn được xuất hiện trên sóng livestream nữa. Không chỉ ra mặt bênh vực bà Phương Hằng, một số fan hâm mộ còn đến tận Đức Thánh Trần Hưng Đạo để cầu nguyện cho vợ đại gia Dũng lò vôi.

Hầu hết fan hâm mộ đều cầu mong bà Phương Hằng sớm vượt qua đại nạn

Qua bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy, những fan "chính nghĩa" của bà Phương Hằng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo trước khi đến lễ Đức Thánh. Dưới bình luận, một số netizen cũng cho biết: "Chỗ này linh lắm nha", "Cảm ơn anh chị", "Ui, nghe nói linh lắm. mới dời về mấy hôm", "Đức Thánh nghe nói rất linh thiêng", "Yên tâm đi cô Hằng không bị làm sao hết",...

Fan "chính nghĩa" đặt trọn niềm tin vào "thần tượng" của mình

Trước đó, qua quá trình khám xét các căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu. Trong số này chủ yếu là kịch bản, thông tin về các cá nhân có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nữ CEO của Đại Nam đã chuẩn bị sẵn các kịch bản này để nói trong các buổi livestream trên mạng.

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau quá trình khám xét nhà bà Phương Hằng (Nguồn: Kênh14)

Hiện tại, những thông tin xoay quanh việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.