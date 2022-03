Phản ứng của Lệ Quyên khi bị netizen hối thúc chuyện kết hôn để 'nối gót' Ngô Thanh Vân

Kể từ sau khi Ngô Thanh Vân và Huy Trần thông báo chuẩn bị về chung một nhà, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý sang một cặp đôi khác, đó là Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Cùng yêu tình trẻ, song chuyện tình cảm của Ngô Thanh Vân cuối cùng cũng đã nở hoa. Điều này càng khiến người hâm mộ không khỏi sốt sắng, lo lắng thay cho "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên. Hầu hết khán giả đều mong chờ vào một cái kết có hậu cho cặp đôi "chị em" tiếp theo này.

Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu

Trước phản ứng rần rần của cư dân mạng, Lệ Quyên lại không mảy may quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp vẫn thản nhiên chia sẻ về lý do hạn chế dùng Facebook và chuyển sang mạng xã hội Instagram: "Hihi, mọi người đang tìm tớ đâu mà mấy hôm nay không thấy ở Facebook. Tớ đây, tớ đây, chỉ là không thấy ở đây vui nữa nên sẽ ít chơi hơn, mời mọi người qua Instagram chơi với tớ thường xuyên hơn nè. Đang lúc cái hình bình thường mà gần 50.000 like, tương tác chuẩn trở lại mà tụt mood vẫn không thích chơi nhiều nữa nó mới chất mọi người nhỉ? Chả biết mấy ngày không đăng có bóp tương tác tiếp không. Đây là lý do không có ưng cái trò muốn làm gì thì làm nên bực mình á. Đầu tuần vui vẻ nha cả nhà, không vui ta bỏ qua liền tay, tội gì".

Chia sẻ mới nhất củ ca sĩ Lệ Quyên trên trang cá nhân

Trước đó, vào sáng ngày 14/3, Ngô Thanh Vân bất ngờ thông báo tin vui với người hâm mộ khi được tình trẻ Huy Trần cầu hôn: "Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ”.

Trên trang cá nhân, “đả nữ” màn ảnh Việt cho biết: “Hai năm đại dịch, là hai năm không thể dành thời gian cho công việc. Nhưng cùng lúc đó đã có một người đàn ông bước vào cuộc sống của cô ấy, chia sẻ với cô ấy từng phút giây. Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối.

Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn”.

Ngô Thanh Vân kết hôn với Huy Trần

Hienẹ tại, những chia sẻ của Lệ Quyên giữa lúc Ngô Thanh Vân đón nhận tin mừng vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.