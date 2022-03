Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ nhân vật đặc biệt cùng mình 'đi trốn' tại Mỹ nhân ngày 8-3

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đã xúc động tâm sự về người đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi Mỹ vừa qua. Theo đó, người đẹp cho biết, đây là một người vô cùng quan trọng đối với cô. Nhờ đó mà Minh Tú đã được học hỏi và biết thêm nhiều điều về cuộc sống: "8/3 kể chuyện về những người phụ nữ. Một bí mật nhỏ của Tú chưa tiết lộ cùng mọi người là chuyến đi Mỹ của Tú không hề một mình, mà đi với một người bạn gái. Cô gái trạc 50 tuổi, nhỏ người, hay xấu hổ nên không cho Tú chụp ảnh luôn (mà ngang ngược vẫn đem chuyện lên kể).

Chia sẻ của siêu mẫu Minh Tú trên trang cá nhân

Vì sao kể ư? Vì cổ chỉ cao 1m5, ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lái chiếc xe ben "to xỉu" chở Tú băng khắp nước Mỹ, vượt qua những chặng đường dài, ngay cả những đoạn đèo nguy hiểm (nhưng mọi người tin được không? Đây là lần đầu cổ lái chiếc xe ben to như dậy). Lúc cái ngữ “Sồn” của Tú lên cao vì giữa đường hết xăng hay giữa sa mạc mất kết nối thì chính cổ là người giúp 2 đứa vượt qua, bằng sự bình tĩnh, tổ chức và thuần thục đến khó tin.

Một người bạn, một người chị, một người mentor cho nhiều vấn đề trong cuộc sống. Rất cục súc, dễ nóng giận, đôi khi hơi bảo thủ trong vài vấn đề. Hay lớn tiếng, la hét nhưng lại rất tình cảm. Bởi vì khi tôi cần bạn, bạn luôn hết sức giúp đỡ tôi, ví dụ như đơn giản "ê tôi stress quá, tôi muốn đi road trip mà không biết lái xe. Oh, so just go"

Cám ơn chị rất nhiều vì ngoài Mẹ ra, chị là người phụ nữ tôi được học và truyền cảm hứng rất nhiều từ Chị.

Thank you for always being nice to me. Càng lớn, càng đi nhiều, Tú càng nhận ra những phụ nữ thật phi thường thật ra luôn ở quanh chúng ta, mà có lẽ vì nhiều lí do, mình chưa nhận ra được. Nên hôm nay, mong mọi người hãy dành một chút thời gian, để nhận ra và cảm ơn những người phụ nữ phi thường hàng ngày ở xung quanh bạn nhé. Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ - 8.3.2022, Minh Tú. Chúc cho tất cả chị em phụ nữ của chúng ta luôn khoẻ mạnh, mãi đẹp, sống hạnh phúc ,biết yêu thương và phi thường theo cách riêng của mỗi người".

Minh Tú khoe nhan sắc cực đỉnh tại Mỹ

Trước đó, Minh Tú từng thông báo về việc cô sẽ tạm thời vắng bóng để sang Mỹ trong vòng 1 tháng và trở lại vào cuối tháng 3.

"Thời gian này, có thể Minh Tú sẽ không hoạt động nghệ thuật nhiều. Xin phép có một chuyến đi ngắn, hành trình của riêng Minh Tú. Tại sao lại có chuyên đi này? Vì đây là thời điểm phù hợp nhất. Minh Tú đã rất muốn đi trước khi mình 30 tuổi, nhưng 3 năm vừa qua do công việc, cuộc sống rồi dịch bệnh nên vẫn chưa thực hiện được. Và vì nó rất phù hợp để trải nghiệm, có cơ hội để lắng nghe bản thân nhiều hơn, không chỉ là tiền bạc, danh vọng.

Hy vọng thời gian tới không xuất hiện nhiều, không đi diễn nhiều nhưng mọi người sẽ không quên Minh Tú. Minh Tú sẽ quay trở lại với phiên bản tốt hơn, năng lượng hơn, tích cực hơn", cô chia sẻ.

Nghe chia sẻ của Minh Tú không ít người thấy đồng cảm, gửi lời động viên mong cô sớm trở về Việt Nam tiếp tục công việc. Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng lại tỏ ra đùa cợt, thậm chí đồn đoán rằng cô qua Mỹ để đi đẻ giống như Hoa hậu Phạm Hương. Không ít dân mạng đã phê phán những tài khoản này đồng thời khẳng định Minh Tú chỉ đi 1 tháng, chuyện sinh đẻ là điều không thể.

Bình luận kém duyên của netizen khi inh Tú thông báo sang Mỹ

Hiện tại, những chia sẻ của Minh Tú vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của khán giả.