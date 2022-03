'Thợ hát' Duy Mạnh đã tiên tri việc bà Phương Hằng 'làm bạn' với song sắt trại giam từ 1 năm trước

Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh đã bức xúc lên tiếng đính chính về bức ảnh thân mật với Hiền Hồ gây tranh cãi thời quan qua. Theo đó, anh cho biết, bức ảnh chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi: "Bọn mày ác nó vừa thôi nhé. Tao có làm gì nên tội đâu hả? Mà sao bọn mày chơi trò độc ác với tao thế hả? Tao có biết đánh golf đâu? Mà bọn mày lại ghép hình nhìn cứ như cặp đôi uyên ương thế kia hả? Làm tao bị vợ cho ăn mấy cái dép vô mặt.

Tôi đề nghị anh em cồng đồng mạng hãy tìm ra đứa nào ghép hình để giải oan cho tôi. Và trả lại sự trong sạch cho người đàn ông không bao giờ biết ăn chơi, không bao giờ gái gú như tôi".

Chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh trên trang cá nhân

Đáng chú ý, khi được hỏi về vụ bà Phương Hằng bị công an "bế đi", Duy Mạnh lại tỏ ra không mấy bất ngờ như đã dự liệu được điều gì đó từ trước. Thậm chí, anh còn gay gắt lên án giới nghệ sĩ: "Cái bọn nghệ sĩ ăn chặn từ thiện là cái bọn lươn lẹo. Đôi khi người tử tế không thể vạch mặt chúng nó ra được. Nên cần phải có độc trị độc. Độc trị độc xong rồi thì nên dừng lại đúng lúc. Những lại cứ độc mồm độc miệng mãi vì sự háo thắng. Lại được bọn cồng đồng mạng nhiều đứa tung hô. Cứ nghĩ mình là mẹ thiên hạ và coi thường pháp luật. Thì sớm muộn cũng bị bế đi thôi. Chú nói từ năm ngoái rồi".

Trước đó, vào năm 2021, "thợ hát" Duy Mạnh cũng đã từng cảnh báo nữ đại gia 50 tuổi: "Bảo chị Hằng nói ít thôi. Vạ mồm là chính quyền họ lại mời lên tiếp đấy".

Duy Mạnh bày tỏ quan điểm vụ bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

Không nằm ngoài dự đoán, chiều ngày 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Điều này cũng không khỏi bất ngờ khi trước đó hàng loạt nghệ sĩ đã đâm đơn kiện nữ đại gia 50 tuổi. Theo đó, nội dung trong các buổi livestream của bà Phương Hằng có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận.

Ca sĩ Duy Mạnh gay gắt "dằn mặt" giới nghệ sĩ

Hiện tại, những chia sẻ của "thợ hát" Duy Mạnh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.