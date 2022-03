Vy Oanh hả hê khi bà Phương Hằng bị cấm xuất cảnh vì tội vu khống: 'Nhân quả không chừa một ai'

Trưa ngày 11/3, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo. Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên). Theo đó, cả sáu người này đều tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Phương Hằng bị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương tạm hoãn xuất cảnh

Ngay khi thông tin bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh được đăng tải, ca sĩ Vy Oanh đã ngay lập tức có động thái vỗ mặt. Cụ thể, giọng ca "Đồng Xanh" tỏ ra vô cùng vui mừng và hả hê khi cuối cùng nhân quả cũng đã đến: "6 người có tên trích trong bài báo dưới đây mới chỉ là đơn của các bị hại ở Bình Dương, còn thêm đơn nộp tố cáo bà Hằng ở CA TPHCM thì còn Vy Oanh, anh Hoài Linh, c Việt Hà, Nguyễn Sin, cô Lê Thị Giàu và rất nhiều nạn nhân khác nữa ạ. Cảm ơn và một lòng tin vào pháp luật, nhân quả sẽ trả lại sự trong sạch cho Vy Oanh từ những vu khống vô căn cứ của bà ta mục đích hạ nhục Vy Oanh như "cướp chồng - đẻ thuê - làm gái". Sẽ không lâu nữa rồi, mà bao lâu em cũng chờ. Nhân quả không chừa một ai là có thật!! Việc gì đến sẽ phải đến, sống sao được vậy cả nhà yêu ơi.

Chia sẻ của Vy Oanh trên trang cá nhân

"Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh! Sáng ngày 11-3, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo. Một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương cũng cho biết các cơ quan tố tụng của tỉnh đang tập trung xử lý vụ việc.

Hiện nay, có sáu người có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Sáu người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vy Oanh hả hê khi bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.