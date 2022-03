Thông tin bà Phương Hằng sắp được tại ngoại tràn lan, cư dân mạng cần tỉnh táo để tránh bị 'dắt mũi'

Thời gian qua, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Kể từ đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều tranh cãi gay gắt về vụ việc trên. Thậm chí, một số netizen còn tung tin đồn thất thiệt khi thông báo nữ đại gia 50 tuổi sắp được thả về và chỉ bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Kênh Youtube Lang thang đường phố đăng tải thông tin bà Phương Hằng sẽ được thả

Theo đó, trên khắp các diễn đàn và hàng loạt kênh Youtube đã đồng loạt đăng tải bài viết với nội dung "tin vui bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại" nhằm mục đích câu view, câu like. Trước đó, vào sáng ngày 25/3, ngay sau khi vợ đại gia Dũng lò vôi bị bắt, kênh TikTok có tên "@fanphuonghang" đã viết: "Nóng, bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả về và chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng. Nếu không có nhầm lẫn, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ livestream trong tối nay để nói về vụ việc này...".

Còn tài khoản Facebook Lucas Bùi lại viết: "Chị Hằng đã về. Và báo vẫn viết rần rần".

Mạng xã hội tràn lan thông tin bà Phương Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng

Hành động trục lợi của một số kẻ xấu đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Đáng chú ý, dù công an đã nhiều lần cảnh báo, răn đe nhưng hành vi phản cảm trên vẫn tái diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Để tránh bị kẻ xấu "dắt mũi", cư dân mạng cần tỉnh táo và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tiếp nhận những thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Bà Phương Hằng gây bức xúc vì những phát ngôn tục tĩu, cổ xúy văn hóa chửi trên mạng xã hội

Trước loạt tin đồn thất thiệt, công an đã ngay lập tức vào cuộc điều tra các tài khoản tun tin này để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đề nghị người dân không phát tán và chia sẻ những thông tin sai sự thật khi chưa có thông tin chính thức của Bộ Công an. Hiện tại, bà Phương Hằng vẫn đang bị tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 của Công an TP.HCM ở huyện Củ Chi.