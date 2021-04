Hậu bị bố mẹ Vân Quang Long tố giả mạo nhân thân, Linh Lan lên tiếng ‘phản pháo’ cực căng

Sau khi bị bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long tố giả mạo nhân thân và liên hệ cơ chức năng có thẩm quyền để xác minh, Linh Lan đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân.

Ba mẹ Vân Quang Long tố Linh Lan giả mạo nhân thân trên mạng xã hội.

Cụ thể, vợ hai Vân Quang Long đã đăng tải dòng trạng thái dài tỏ rõ sự bức xúc, phẫn nộ đến cùng cực: “Kính thưa quý ông bà, cô chú bác, anh chị em, bạn bè và các cơ quan truyền thông, báo chí!

Tưởng rằng sau khi tôi tuyên bố không nhận tiền phúng điếu ở Mỹ nữa thì sự việc sẽ dừng lại, nhưng không… Bên phía Ba Mẹ anh Vân Quang Long đã có thông báo chính thức trên mạng xã hôi, yêu cầu tôi phải lên tiếng, nên tôi xin thưa:

1) Tôi tên Ngô Thị Trúc Ly (tên trong giấy tờ. Anh Long cũng đã dùng tên này khi gởi tiền về Việt Nam cho tôi). Nick name là Linh Lan. Tên khác của tôi mà Mẹ tôi đặt cho là Phan Thị Ngọc Nhi. Tất cả chị em gái của tôi đều theo họ Mẹ là họ Phan, riêng tôi theo họ Cha là họ Ngô (lý do vì sao thì tôi được quyền giữ kín, do đây là chuyện riêng tư của gia đình tôi). Gia đình tôi vẫn gọi hai chị em của tôi là Nhi chị & Nhi em.. Đáng lẽ ra tôi không phải nói chuyện riêng của cá nhân tôi ra cho mọi người biết, vì chẳng liên quan gì đến mọi người & tôi thiết nghĩ mọi người cũng không ai quan tâm về cái tên mà Cha Mẹ đã đặt cho tôi.. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng phải nói ra để cho mọi người ủng hộ hay cố tình hại tôi được biết rõ.. Ngày đám tang anh Vân Quang Long, tôi lấy tên trên cáo phó là Phan Thị Ngọc Nhi (tên Mẹ đặt) vì tôi không muốn người khác phải thắc mắc vì sao trong bốn chị em gái lại có mỗi mình tôi khác họ (đây là vấn đề cá nhân tế nhị). Luật pháp Việt Nam không hề quy định tên trong cáo phó bắt buộc phải là tên trong giấy tờ.. Tôi đến đám tang anh Long với suy nghĩ đây là cái tình, cái nghĩa cuối cùng mà tôi dành cho người mà tôi đã gọi là Chồng, người đã gọi tôi là Vợ (chính miệng anh Long đã công khai về tôi với báo chí từ nhiều năm trước), và quan trọng anh là Ba của con gái tôi.. Lúc đó, tôi không đặt nặng việc sử dụng tên gì, vì tôi không nghĩ lại có quá nhiều người cố tình vạch lá tìm sâu như vậy. Nếu biết sự tình thế này, tôi đã sử dụng tên Linh Lan cho êm chuyện..

Chi tiết số tiền Vân Quang long mượn của mẹ Linh Lan đợt hai lên tới 347 triệu.

2) Việc dựa vào tên mà tôi sử dụng trong cáo phó khác với tên mà tôi sử dụng trong giấy tờ để quy chụp, cho rằng tôi sử dụng hai giấy chứng minh nhân dân, cho rằng tôi sử dụng giấy cmnd giả là hoàn toàn SAI sự thật.. Đây là sự vu khống. Tôi đã nói điều này trên đây thì tôi cũng khẳng định một lần nữa, tôi không làm gì trái với pháp luật Việt Nam..

3) Còn về tên bé Helen Lê (tên trong giấy tờ là Ngô Mẫn Nhi) là do chính anh Vân Quang Long đã đặt cho con gái của anh ấy (cả tên Ngô Mẫn Nhi và tên Helen Lê đều do anh Long đặt). Sở dĩ bé Helen phải theo họ tôi trong giấy tờ là do anh và tôi không có giấy đăng ký kết hôn với anh Long.. Vì anh Long có ý định qua Mỹ sống và làm việc để lo cho tương lai của các con.. Anh nói sau này khi anh có quốc tịch Mỹ, anh sẽ đón tôi & Helen sang đoàn tụ với anh.. Khi đã qua Mỹ thì tên Ngô Mẫn Nhi sẽ được đổi là Helen Lê trong giấy tờ.. Nếu mọi người ai có thắc mắc hay muốn biết rõ thêm thì có thể đến gặp trực tiếp tôi để có câu trả lời đúng hoặc mọi người không có sự tin tưởng đối với với tôi thì mọi người nên tìm gặp anh Long để hỏi nhé.. Ngày thôi nôi của bé Helen, chính anh Long đã sử dụng tên Helen Lê cho con gái của chúng tôi, lúc đó có rất đông bạn bè, có cả Ba của anh Long & bên nội của anh chứng kiến. Ba anh Long đứng chụp hình cùng tôi, anh Long & Helen. Sao lúc đó Ba Mẹ anh Long không hỏi tại sao anh Long lại lấy họ Lê cho Helen?? Lúc đó anh Long trả lời cho, bây giờ anh Long đã ra đi mãi mãi, anh vĩnh viễn không thể lên tiếng được nữa, Ông Bà đặt câu hỏi thì làm sao anh trả lời được đây!?

Linh Lan liệt kê chi tiết các khoản đầu tư đầu tư xây dựng và mua vật tư vườn sinh thái.

4) Về món nợ mà anh Long đã mượn của Mẹ tôi, tôi vốn đã im lặng không muốn nói vì anh Long đã mất, tôi không muốn anh ấy thêm điều thị phi, tai tiếng.. Nhưng phía bên kia lại đem chuyện này lên mạng rêu rao, có nhiều điều không đúng nên buộc lòng tôi phải nói.. Và xin nhấn mạnh là hiện tại tôi không có ý đòi món nợ này.. Anh Long đã mượn của Mẹ tôi tổng cộng 647 triệu (lần đầu 300 triệu, lần sau 347 triệu) để đầu tư vườn sinh thái & xây nhà trong vườn sinh thái. Tôi đã sống với anh trong căn nhà ở khu vườn sinh thái này gần 1 năm (trước khi anh sang Mỹ). Tôi Trước tiên đưa ra cho mọi người thấy giấy liệt kê các khoản chi tiêu để xây dựng vườn sinh thái & mua vật tư vẫn còn đây (đính kèm bên dưới). Chữ viết anh Long rõ ràng ra đó, chắc chắn người thân của anh Long sẽ nhận ra nét chữ của anh ấy. Bây giờ anh Long đã mất rồi thì coi như tất cả những gì vốn liếng, ước mơ của chúng tôi đầu tư vào khu vườn sinh thái trước đây cũng mất trắng theo anh ấy.. Tôi cũng không đòi lại số tiền này vì nghĩ để lại cho Cha Mẹ anh Long trong chính mảnh đất của họ.. Vườn sinh thái đó bây giờ đã có thu hoạch , thôi thì để cho Cha Mẹ anh Long dưỡng già. Anh Long bán cái xe hơn 150 triệu để làm mộ ông bà nội & bà Bảy, còn dư ra mua cái xe SH mini trắng mà Ba anh Long đang đi.., chứ không phải bán xe để trả nợ cho Mẹ của tôi như phía bên kia nói..

Tổng số tiền cố ca sĩ Vân Quang Long vay mẹ Linh Lan đợt 1 là 300 triệu đồng.

Hôm nay tôi nói rõ một lần cho mọi người được biết là những ngày tháng qua kể từ khi anh Long mất đến hiện tại thì tôi đã thấm thía được thế nào là cái tình người dành cho nhau. Mặc dù tôi đã thật tâm muốn cố gắng ứng xử ôn hoà để mọi chuyện êm đẹp, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, buộc lòng tôi phải lên tiếng..

Bây giờ tôi phải tập trung lo cho con gái của tôi & anh Long.. Giờ đây tôi vừa làm Mẹ, vừa làm Ba. Con gái tôi mất Ba khi vừa hơn hai tuổi, tại sao các người cứ muốn dồn hai mẹ con tôi vào đường cùng??

Ba Mẹ anh Long dù sao cũng lớn tuổi rồi nên tôi không muốn cho họ phải thêm mệt mỏi... Nhưng nếu người đứng sau tất cả câu chuyện này không dừng lại thì sẽ phải trả giá trước pháp luật về những sự vu khống, chà đạp danh dự tôi & tìm cách giết chết con đường sống của mẹ con tôi.. Khi anh Long đã mất thì tôi mới thấy rõ được sự nhẫn tâm đang thống trị trong con người của họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh chấp tài sản, hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Thế cho nên họ không có tư cách để đòi hỏi những gì về tôi như họ đang công khai trên báo chí.. Là phụ nữ cùng đang hoàn cảnh nuôi con nhỏ như nhau mà đã cạn tình thì tôi cũng sẽ cạn nghĩa..

Tóm lại giọt nước đã tràn ly. Họ cần làm gì thì họ cứ làm để thỏa mãn sự ganh tị, thù ghét của họ đối với tôi... Và từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cuộc sống cho mẹ con tôi..

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã luôn ủng hộ, an ủi, thấu hiểu & đồng hành cùng mẹ con tôi!”.

Sau tất cả, mẹ con Linh Lan chỉ mong có cuộc sống bình yên như bao người khác.

Hiện tại, những lùm xùm, đấu tố qua lại giữa Linh Lan và bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.