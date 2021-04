Nghệ sĩ Văn Báu: ‘Chú’ chiến sĩ Công an đĩnh đạc, nghiêm nghị được yêu quý nhất màn ảnh Việt

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, nghệ sĩ Văn Báu sớm đã ấp ủ ước mơ điện ảnh. Sau gần 30 năm miệt mài cống hiến, nam diễn viên đã “kinh qua” hàng trăm bộ phim truyền hình khác nhau đến nỗi không thể nhớ hết các phim và vai diễn của mình.

Diễn viên Văn Báu trong phim "Chạy án".

Dù đã tham gia nhiều thể loại phim từ tâm lý xã hội, lịch sử, chiến tranh đến lực lượng Công an nhưng phải công nhận mảng phim về đề tài lực lượng Công an đã làm nên tên tuổi của Văn Báu. Đặc biệt, nam nghệ sĩ “nổi đình nổi đám” từ loạt phim “Cảnh sát hình sự” với 8 phần, 40 tập.

Nghệ sĩ Văn Báu vào vai Công an thật đến nỗi lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng còn lầm tưởng anh là người của ngành Công an ngoài đời thực. Để có được những vai diễn xuất sắc, nghệ sĩ Văn Báu đã không ngừng trau dồi, học hỏi qua mỗi tập phim.

Với diễn xuất chân thật, nhiều người còn tưởng nghệ sĩ Văn Báu là người của lực lượng vũ trang.

Hình ảnh Văn Báu trong những vai diễn cán bộ cốt cách, chính trực của lực lượng Công an chắc hẳn đã quá quen thuộc trong lòng khán giả. Chia sẻ về việc chuyên trị những vai chính diện, diễn viên Văn Báu tâm sự: “Có lẽ là do tạng người của tôi, thứ nữa là do tôi xuất phát từ một người lính được rèn luyện, trải nghiệm trong chiến tranh, đã giúp tôi định hình phong cách diễn xuất nghệ thuật”.

Nghệ sĩ Văn Báu được hầu hết khán giả yêu mến, kính trọng.

Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Văn Báu đã gặt hái được nhiều thành công và luôn được khán giả yêu mến, ủng hộ. Đối với anh, việc khán giả quên tên thật của mình và gọi bằng tên vai diễn chính là một niềm vinh dự, thành công lớn lao trong sự nghiệp.

Với những vai diễn đỉnh cao về hình tượng người cán bộ chỉ huy cảnh sát nhân dân trong đấu tranh chống tội phạm, nghệ sĩ Văn Báu đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương vì An ninh Tổ quốc từ Bộ Công an.

Nghệ sĩ Văn Báu với vai chiến sĩ cảnh sát Chu Văn Hòa trong loạt phim "Cảnh sát hình sự".

Những thành quả mà nghệ sĩ Văn Báu đạt được chính là phần thưởng xứng đáng mà cuộc đời dành cho người nghệ sĩ tận tâm, tận hiến hết mình vì nghệ thuật.