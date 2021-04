- Là một diễn viên nhưng cũng trong ngành công an, một diễn viên đồng thời cũng là công an có gì khác diễn viên bình thường?

NSND Nguyễn Hải trải lòng về những vai diễn phản diện của mình trong một chương trình truyền hình.

Tôi hoạt động trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ nhưng lại thuộc ngành công an. Khi làm công an phải đúng nghiệp vụ công việc mình đảm nhận, phải đúng pháp luật mà Bộ Công an đề ra nhưng đồng thời làm diễn viên phải đảm nhiệm tốt vai diễn của mình. Như vậy phải luôn tách bạch lúc nào làm nhiệm vụ của người chiến sĩ, lúc nào làm nghệ sĩ. Tôi khác với diễn viên bình thường ở chỗ phải luôn nghĩ mình là chiến sĩ công an, đi đâu làm gì cũng phải nghĩ mình là con em của nhân dân, là chiến sĩ công an phải giữ vững phẩm cách của người chiến sĩ công an.

- Tôi thấy cách nói chuyện của ông rất gần gũi, người tiếp xúc với Nguyễn Hải ngoài đời rồi nói ông rất hiền, vậy vì sao ông cứ gắn liền với những vai phản diện khốn nạn đến tận cùng thế? Hay vì gương mặt Nguyễn Hải chỉ hợp làm kẻ xấu trên màn ảnh?

NSND Nguyễn Hải trong vai Cấn - chủ Động thiên thai trong bộ phim "Quỳnh búp bê".

Vừa rồi tôi tiếp tục vào vai công an biến chất trong phim Bão ngầm. Hình như tôi đẻ vào giờ không thuận nên cha mẹ sinh ra tôi có gương mặt thần thái luôn biến đổi, góc cạnh lẫn lộn (cười). Người phát hiện ra tôi mời đóng vai Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô chính là đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo. Để rồi từ đó, năm 1997 khi bộ phim này ra đời tôi đã trượt dài trong những vai phản diện trên phim truyền hình.

Đặc biệt là nhiều khi tôi cũng tự cảm thấy tủi thân rằng mặt mình sao nó không giống hẳn một ai đi, xấu hẳn đi hay đẹp thì đẹp hẳn đi có phải dễ hơn không. Trong lĩnh vực truyền hình, hình như tôi chưa đóng một vai chính diện nào. Có một câu hỏi tôi đặt ra không ai trả lời là các đạo diễn sợ đổ phim hay sao không dám mời tôi đóng vai chính diện.

Thực ra ở ngoài đời tôi thấy mình cũng có nhiều cái tốt đấy. Tôi làm điều thiện nhiều chứ. Tôi thấy mình cũng đáng yêu nhưng chưa thấy một đạo diễn nào mời tôi làm vai người tốt. Thậm chí có vai tôi đã hoàn thành, nhận cát sê đàng hoàng nhưng cuối cùng khi duyệt vai của tôi bị cắt khỏi phim chỉ vì người ta sợ đổ phim do tôi diễn sợ quá.

- Người ta nhớ đến ông qua hàng loạt vai phản diện trong Chuyện làng Nhô, Chạy án, gần nhất là Quỳnh búp bê... thậm chí còn đóng cả vai công an biến chất trên màn ảnh. Là công an nhưng vào vai công an biến chất, có khi nào ông bị đồng nghiệp làm cùng ý kiến? Bản thân Nguyễn Hải có hứng thú vào những vai phản diện?

Vì sở hữu gương mặt "phản diện" nên mấy chục năm đóng phim NSND Nguyễn Hải chưa một lần được vào vai người tốt.

Có nhiều khi tôi đóng vai phản diện có bạn bè đồng nghiệp là công an còn trách sao tôi lại để ý đến thói hư tật xấu của họ. Nhiều khi tiếp xúc với họ không phải là tôi để bụng mà tôi quan sát để xây dựng những điển hình hoá nhân vật. Tôi hiểu văn hoá nghệ thuật không chỉ có mục đích tuyên truyền giáo dục mà còn phải cải tạo ý thức và góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn. Tôi muốn làm vai phản

diện đúng tính cách, đúng vị trí, đúng hoàn cảnh của nó để lột tả đến tận cùng. Tôi rất yêu công an, tôi lột tả đến tận cùng tội phạm là tôi giúp đồng đội của mình biết được những mánh khoé của tội phạm.

- Thành công với những vai phản diện nhưng ở tầm tuổi này rồi, là NSND, ông có bực khi vẫn bị nhiều khán giả thậm chí ít tuổi hơn mình gọi là thằng chỉ vì đóng vai phản diện?

Ở tuổi xế chiều, NSND Nguyễn Hải đã nghỉ hưu và sống cuộc sống bình yên bên cạnh gia đình.

Tôi đã từng nghe một cậu choai choai hét lên nói "thằng Trịnh Khả chúng mày ơi". Lúc đó tôi hỏi mới biết cậu bé đó mới học lớp 11. Đồng đội mới đây mới biết tôi là đại tá. Có một đồng chí đại tá đi ngược chiều với tôi nói: "Lão này đi đóng phim hay sao ấy". Tôi có nói: "Đồng chí ơi hôm nay tôi đi họp với ban giám đốc". Lúc đó người này mới hỏi: "Anh lên đại tá lâu chưa?". Tôi đáp: "Tôi lên được mấy năm rồi. Nhưng anh nhiều tuổi hơn em vì anh vào ngành công an muộn". Nhiều chuyện đúng là bực và tức thật nhưng tôi thấy tự hào. Mình đã hy sinh cả đời vì nghệ thuật và các vai diễn thành công tới mức mà họ nghĩ mình là người trên phim. Như vậy phim ảnh đã vào đời sống của họ, khiến họ căm ghét rất rõ ràng.

- Cả đời đóng vai phản diện và công an biến chất, ông có khi nào mong muốn vào vai công an chính trực?

Thực ra tôi thèm khát, tôi mộng ước vào một vai như thế. Nếu đạo diễn nào đủ bản lĩnh tôi sẵn sàng nhưng với điều kiện vừa làm vừa sáng tạo.

Hiện tại, NSND Nguyễn Hải đã về hưu và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên cạnh gia đình.