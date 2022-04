Tối ngày 9/4, mạng xã hội bất ngờ xôn xao giữa nghi vấn ca sĩ Vũ Hà - bạn thân Đàm Vĩnh Hưng cố tình "cosplay" theo phong cách của bà Phương Hằng để cà khịa. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã đăng tải một bộ ảnh giả gái "xinh lung linh" kèm theo dòng trạng thái: "Em đẹp không quý zị". Dù không đề cập đến bà Phương Hằng nhưng hầu hết cư dân mạng đều cho rằng bạn thân Đàm Vĩnh Hưng đang ẩn ý "đá xéo" nữ đại gia. Bởi từ phong cách thời trang, điệu bộ, cử chỉ đến dòng trạng thái đăng tải đều "ăn khớp" một cách tình cờ.

Sau Hoài Linh, Vũ Hà được đánh giá là người có màn giả gái thành công thứ hai

Ngay sau đó, cư dân mạng đã không ngừng tranh cãi về loạt ảnh giả gái của Vũ Hà. Bên cạnh một số lời khen ngợi, nhiều người lại mỉa mai, chỉ trích nam ca sĩ khi cho rằng anh cố tình "cà khịa" nữ đại gia để trả mối thâm thù cho bạn thân: "Lúc bạn thân bị chửi thì câm như hến. Lúc bà Hằng bị bắt thì lên bú fame nhưng ả ta quên rằng bà Hằng bị bắt là do đụng tới nhà nước chứ việc khui bọn nghệ sĩ là việc đúng, chẳng sai tí nào cả", "Chửi cả năm đứa nào đứa đấy câm. Bà đi cái là hết câm luôn", "Đám nghệ sĩ càng ngày càng lố lăng", "Lúc bà ý ở ngoài sao không cosplay đi", "Sao bằng bà Hằng được. Từ nhan sắc đến việc thiện nguyện bà giúp đời. Tâm sinh tướng mà bà Hằng mặt mũi phúc hậu", "Nhìn CEO nhà người ta mặt phúc hậu tròn trịa như kia, nhìn bà mặt giống con chuột nhắt không mà mang ra so sánh. Đúng là già không an phận", "Bên trái xách dép cho bên phải",...

Cư dân mạng so sánh màn giả gái của Vũ Hà với bà Phương Hằng

Được biết, Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng vốn là đôi bạn thân thiết trong giới showbiz. Không chỉ giúp đỡ nhau trong công việc, cả hai còn vô cùng ăn ý trong quan điểm sống. Chính vì thế, trong các sự kiện giải trí hay những show diễn lớn nhỏ, Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn song hành với nhau như hình với bóng. Trước đó, khi Đàm Vĩnh Hưng bị bà Phương Hằng "réo tên" giữa ồn ào từ thiện, Vũ Hà cũng đã nhiều lần công khai bênh vực bạn thân. Thậm chí, nam ca sĩ cũng không ngần ngại đối đầu với bà Phương Hằng chỉ để bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng.

Netizen chỉ trích Vũ Hà khi cho rằng anh cố tình "cà khịa" nữ đại gia 50 tuổi

Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng là đôi bạn vô cùng thân thiết

