Hyomin T-ARA lên tiếng phản bác về tin đồn 'đá xéo' bạn trai cũ Hwang Ui Jo

Mới đây, Hyomin đã vướng vào nghi vấn liên quan đến bạn trai cũ (cầu thủ Hwang Ui Jo) qua bài post trên Instagram. Cụ thể, nữ idol đã đăng ảnh chụp vở học tiếng Anh của mình với câu ví dụ: "I'd rather die than marry him" (Tạm dịch: Tôi thà chết chứ không lấy anh ta).

Hyomin T-ARA

Sau khi bức ảnh được đăng tải, một số cư dân mạng cho rằng Hyomin đang nói về người bạn trai cũ và bày tỏ sự không hài lòng với mối quan hệ trước đó. Tuy nhiên, nữ idol sau đó đã lên tiếng đính chính, đăng kèm hình ảnh chứng minh: "Câu ví dụ này tôi lấy từ trong sách giáo khoa, không phải nội dung của riêng ai cả. Mong mọi người không lan truyền những tin đồn sai lệch. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Chúc mọi người có 1 ngày tốt lành".

Bức ảnh gây tranh cãi của Hyomin

Trước đó, trưa ngày 8/3, Hyomin đã chính thức lên tiếng thông báo về mối quan hệ tình cảm của mình với nam cầu thủ bóng đá Hwang Ui Jo. Theo đó, cô cho biết, cả hai đã quyết định trở thành bạn bè và vẫn sẻ ủng hộ nhau dù không là người yêu.

"Xin chào. Tôi là Hyomin. Tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình về bài báo hẹn hò đã được đăng tải vào tháng 1. Trước đó chúng tôi đang trong quá trình gặp gỡ và có thiện cảm với nhau, nhưng do áp lực nên chúng tôi dần trở nên xa cách, và giờ chúng tôi đã quyết định trở thành bạn bè, ủng hộ lẫn nhau", Hyomin chia sẻ.

Hyomin T-ARA phản bác về tin đồn đá xéo bạn trai cũ

Hiện tại Hyomin đang ở Úc và cho biết mình có kế hoạch sống tại đây trong 1 tháng để nâng cao vốn ngoại ngữ.