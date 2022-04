Ngọc Trinh tuyên bố quyết không xin lỗi nhãn hàng, Nathan Lee liền 'đá xéo' đầy thâm thúy

Thời gian qua, Ngọc Trinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi vướng phải scandal mặc váy nhái của một hãng thời trang khá nổi tiếng. Cụ thể, ngay dưới bài đăng chia sẻ hình ảnh cô diện bộ bikini màu lavender, chính nhà thiết kế đã lên tiếng 'bóc phốt' cực căng. Ngay sau đó, 'nữ hoàng nội y' đã vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Nhãn hàng thời trang bóc phốt Ngọc Trinh mặc váy nhái

Tuy nhiên, Ngọc Trinh không những không xóa ảnh mà còn tuyên bố quyết không 'hạ mình' xin lỗi nhãn hàng. Chia sẻ về vấn đề này, tối ngày 26/4, người đẹp đã tâm sự trong vlog của một người bạn: "Trước khi đi Phú Yên 1 tuần thì em vô tình thấy cái bikini tím đó. Em thấy mình mặc chắc cũng đẹp nên mới kêu stylist của em làm. Stylist cũng kêu mình đổi màu, đổi kiểu một chút cho đỡ bị chửi. Nhưng em nói thôi, màu đó, kiểu y vậy tại vì Trinh thích rồi là Trinh yêu cầu như vậy. Mà không ngờ người làm cũng hay, làm giống hệt và mặc đẹp luôn.

Làm sao mà mua! Mình chỉ còn có 1 tuần nữa thôi, thường thường đặt đồ nước ngoài là cũng 3 tuần hoặc mấy tháng. Rồi còn kẹt dịch, kẹt biên nữa. Mà cũng không biết của ai luôn mà đặt".

Chiếc váy gây tranh cãi suốt thời gian qua của Ngọc Trinh

"Rồi xong up lên, bỗng một ngày ngủ dậy bị chửi. Bây giờ tôi mới nói, tại sao những người bình thường mình "đụng" họ, người làm móng gội đầu thôi em cũng xin lỗi họ mà tại sao tôi không xin lỗi nhà thiết kế đó. Lý do thứ nhất là tại vì cách hành xử của họ khiến tôi không nể và không đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Không có nhãn hàng, nhà thiết kế nổi tiếng nào mà rảnh như vậy hết! Tôi đâu có tag nó đâu mà tự nhiên chửi tôi, up lên trang cá nhân chửi tôi.

Nếu cách hành xử của họ tôn trọng tôi thì nhắn tin cho tôi: Bạn ơi chiếc váy này là bên mình đó, bạn đang coppy bên mình đó. Bạn có thích chiếc váy này không, nếu bạn thích tôi nghĩ bạn đủ điều kiện để mua hoặc tôi có thể tặng cho bạn. Thì ok, tôi xin lỗi liền, tôi sẽ gỡ. Nhưng họ không tôn trọng mình, đó là cách hành xử dở của họ. Rồi xong tôi bị cả nước chửi luôn. Bởi vậy nên em đâu có xóa hình. Mấy ngàn cái chửi trên đầu trên cổ em đó, em cũng kệ để vậy cho chửi", Ngọc Trinh nói thêm.

Chia sẻ của Nathan Lee trên trang cá nhân

Ngay khi Ngọc Trinh lên tiếng, Nathan Lee - "tình địch không đội trời chung" của người đẹp Trà Vinh cũng đăng đàn "cà khịa" cực gắt: "Các bạn đã thấy mấy con ăn cắp đòi hỏi nạn nhân phải tử tế với chúng nó chưa? Chúng mày xài kem trộn không rõ nguồn gốc nhiều quá nó ảnh hưởng não bộ luôn rồi đấy". Mặc dù không nhắc trực tiếp đến tên Ngọc Trinh nhưng hầu hết cư dân mạng đều cho rằng anh đang ám chỉ đến cô.

Ngọc Trinh

Hiện tại, những chia sẻ của Nathan Lee giữa ồn ào mặc váy nhái của Ngọc Trinh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.