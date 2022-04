Sau khi đồng loạt thay avatar, ảnh cover trang cá nhân và fanpage công ty sang màu đen, tối ngày 12/4, Sơn Tùng M-TP đã chính thức hé lộ về sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2022. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã đăng tải tấm poster bài hát với nội dung: "There's no one at all" (Tạm dịch: Không có ải cả). Được biết, đây cũng chính là tựa đề cho ca khúc âm nhạc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Chia sẻ của Sơn Tùng M-TP trên trang cá nhân

Kèm theo đó là dòng trạng thái: "It's time to conquer another moutain. My very first English song in my career. Let's go on this journey with me SKY. There's no one at all" (Tạm dịch: Đã đến lúc chinh phục ngọn núi khác. Bài hát tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Hãy cùng tôi đi chuyến hành trình này nhé SKY. Không có ai cả). Mặc dù đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng giọng ca gốc Thái Bình vẫn muốn được chinh phục thêm nhiều ngọn núi khác. Đó là lý do ca khúc tiếng Anh mang tên "There's no one at all" ra đời.

Sơn Tùng M-TP chính thức comeback sau mộtthời gian dài vắng bóng

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều hào hứng và mong chờ vào sản phẩm mới của Sơn Tùng. Đáng chú ý, việc nam ca sĩ tung hint comeback chỉ sau một ngày Thiều Bảo Trâm ra mắt MV "Sau lưng anh có ai kìa" đã khiến nhiều người không khỏi thích thú. Không biết thực hư thế nào nhưng sự trùng hợp lạ lùng này đã cho thấy cặp đôi này quả thật có "duyên nợ".

Poster bài hát "There's no one at all"

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã từng vướng lùm xùm chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Theo đó, nhiều netizen cho rằng Hải Tú chính là kẻ thứ ba "chen chân" vào cuộc tình của cặp đôi này. Tuy nhiên, phía Sơn Tùng, Hải Tú và Thiều Bảo Trâm vẫn giữ im lặng sau ồn ào và chưa từng lên tiếng giãi bày về chuyện tình cảm của mình.