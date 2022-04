Vợ cũ Bằng Kiều bủn rủn tay chân nhận tin tang sự từ ca sĩ Như Quỳnh: 'Tội cho em ấy quá'

Ngày 12/4, ca sĩ Như Quỳnh bất ngờ báo tin em trai ruột qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, thương xót. “Như Quỳnh vô cùng thương tiếc báo tin, em trai mình - Lê Tường Khuê vừa qua đời tại Cali, do đột quỵ ! Cali , tháng 04.2022”, nữ ca sĩ nghẹn ngào.

Ca sĩ Như Quỳnh và em trai Lê Tường Khuê

Ngay khi hay tin dữ từ ca sĩ Như Quỳnh, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã không kìm được nỗi xúc động: "Đêm qua bay show về từ Michigan trể, cộng thêm một cuối tuần tất bật nên mình đã ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Bỗng nhiên sáng nay nghe tiếng điện thoại run, cầm máy lên thì thấy tên Lâm Thúy Vân hiện trên màn hình. Trong đầu mình nghĩ chắc bả gọi để báo là đã lên máy bay trên đường về Mỹ đây, ai ngờ bên đầu giây, giọng Vân hốt hoảng báo. Bà có biết là Tường Khuê mất rồi không? Đang còn lim dim mình liền ngồi bật dậy hỏi, bà nói Khuê Như Quỳnh hả? He mất lúc nào? Sao tôi chưa nghe gì hết? Vân trả lời, chắc mất đêm qua trong lúc bà đang ngủ.

Cúp phone xuống xong mình vẫn còn bàng hoàng. Nghĩ đến Như Quỳnh mà tội cho em ấy quá. Mới vừa gặp Như cách đây vài ngày, thấy thần thái của Như tươi tắn mình mừng lắm vì Như hay bị mất ngủ nên sức khoẻ không được tốt cho lắm. Gia đình Như có bố mẹ và 2 chị em. Mẹ Như thì mất vài năm trước, lúc đó đám tang chỉ làm trong gia đình nên bạn bè không có cơ hội để tiễn đưa cô. Ba Như thì mất đầu năm 2021 trong mùa covid. Mình và một số ít anh chị em nghệ sĩ đã đến để thắp hương cho chú. Đám tang không đông lắm vì nhiều người còn ngại COVID không dám tới và ngày hôm đó thấy 2 chị em Như, Khuê bơ vơ thật tội nghiệp".

Vợ cũ Bằng Kiều chia buồn cùng gia đình ca sĩ Như Quỳnh

"Giờ người em thương yêu của Như cũng bỏ Như ra đi, không biết trong những ngày tháng tới Như sẽ như thế nào, có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi mất mát quá lớn này không? Mình thật sự không biết nói gì để an ủi Như trong lúc này vì có bao nhiêu lời an ủi cũng không thể làm vơi đi được nỗi đau buồn mà Như đang gánh chịu. Chỉ mong Như thật mạnh mẽ và nếu có cần bất cứ điều gì thì hãy nhớ rằng mọi người luôn ở bên Như. Xin thành thật chia buồn cùng Như Quỳnh và gia đình, Tưởng Khuê đã được đoàn tụ với ba mẹ nên em hãy yên tâm nhé. Cầu xin cho hương hồn Tường Khuê được an nghỉ nơi cõi Phật", Trizzie Phương Trinh nói thêm.

Ca sĩ Như Quỳnh, Trizzie Phương Trinh và Phương Loan

Hiện tại, sự ra đi của em trai ca sĩ Như Quỳnh vẫn để lại nỗi thương tiếc khôn nguôi trong lòng người thân, bạn bè.