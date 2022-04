Vy Oanh 'cười ngoác miệng' khi bà Phương Hằng bị công an điều tra gắt, sớm phải ra hầu tòa

Tối ngày 4/4, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đã ra chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra quyết liệt hơn vụ bà Phương Hằng để sớm đưa vụ án ra tòa xét xử. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi hơn một năm qua, bà Phương Hằng đã "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội khiến nhiều không khỏi bức xúc.

Tin buồn của bà Phương Hằng nhưng lại niềm vui đối với giới nghệ sĩ Việt. Trước đó, ngay khi vợ đại gia Dũng lò vôi bị công an "bế đi", hàng loạt nghệ sĩ từng là kẻ thù không đội trời chung với nữ đại gia 50 tuổi đã liên tục đăng tải dòng trạng thái vui mừng, phấn khởi ra mặt. Bà Phương Hằng bị bắt vì những phát ngôn nhục mạ người khác trên mạng xã hội là đúng nhưng giới nghệ sĩ cũng không hoàn toàn vô can. Chính vì thế, dù đã được Bộ Công an minh oan vụ ăn chặn từ thiện nhưng một bộ phận không nhỏ khán giả vẫn có "ác cảm" với giới nghệ sĩ.

Ngay khi bà Phương Hằng gặp biến căng, ca sĩ Vy Oanh bỗng yêu đời đến lạ. Trên trang cá nhân, giọng ca "Đồng Xanh" cảm thấy hạnh phúc ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất: "Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.

Dạo phố mưa cùng người thương thì tình cờ nghe được đài đang phát bài hát cách đây 12 năm trước "Những điều nhỏ nhoi", một trong những ca khúc nhạc phim đánh dấu tên Vy Oanh thời đó. Cảm ơn nhạc sĩ tài ba Nguyễn Hồng Thuận đã sáng tác một ca khúc mà cứ nghe là thấy yêu đời, tạo động lực sống và hiểu thêm giá trị cuộc sống cho riêng Vy Oanh cũng như những ai nghe bài hát.

Hạnh phúc đơn giản là những điều nhỏ nhoi xung quanh mình thường ngày, hạnh phúc là biết đủ, biết trân trọng những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tặng cả nhà cho một buổi tối đầy yêu thương ấm áp nhé ạ".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai mỉa mai bà Phương Hằng. Vì vậy, mọi nhất cử nhất động của Vy Oanh giữa lúc bà Phương Hằng đang "mọt gông trong nhà đá" vẫn khiến nhiều không khỏi tò mò, thích thú. Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.