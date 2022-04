Bà Phương Hằng không thể tiếp tục livestream, Vy Oanh vui mừng: 'Cảm giác như được thanh tẩy'

Sau khi bà Phương Hằng bị bắt, ca sĩ Vy Oanh liên tục có động thái "vỗ mặt" nữ đại gia trên trang cá nhân. Không chỉ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án của bà Phương Hằng, nữ ca sĩ còn mỉa mai với những lời lẽ thậm tệ. Chia sẻ về tâm trạng hiện tại khi cuối cùng bà Phương Hằng cũng phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra, Vy Oanh cho biết:

"Không phải nghe những âm thanh gào thét, chửi rủa dung tục hết người này sang người khác của bà Hằng, Vy Oanh thấy thoải mái hơn, cảm giác như được thanh tẩy.

Bà Phương Hằng bị công an bắt tạm giam 3 tháng

Trước một kẻ ác gian manh lộng hành, quyết tâm phạm tội đến cùng, phạm tội có tổ chức và bài bản kĩ lưỡng như bà Hằng quả thật không hề đơn giản. Lúc tôi mang thai sắp sinh và khi vừa sinh xong, là khi cơ thể và tinh thần người phụ nữ yếu đuối nhất, bà ấy làm đủ mọi thủ đoạn để triệt hạ tôi và con tôi.

Bà ấy đánh tráo khái niệm, định hướng rằng tôi là người kiếm bà ta gây sự trước và bôi xấu tôi bằng đủ mọi hình ảnh xấu xí nhất để tôi không còn tiếng nói, khiến mọi người hiểu lầm tôi rất nhiều, gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đòi lại công bằng, danh dự cho mình.

Vy Oanh luôn cảm thấy may mắn vì được chồng đại gia hết mực yêu thương

Lúc đó, tôi vững một niềm tin mình không làm gì sai nên không có gì phải ngại, không được chùn bước. Tôi cần bảo vệ các con tôi, chúng vô tội, bảo vệ gia đình tôi và quyết tâm phải lấy lại sự trong sạch vốn có của mình. Tôi đã nhờ đến pháp luật và đến bây giờ, niềm tin của tôi đã được toại nguyện. Cần thêm thời gian xử lí vài chuyện nữa để tôi được minh oan, lấy lại công bằng cho mình cho các con.

Vy Oanh đấu tranh với cái ác để bảo vệ các con

Có thể thấy, nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng hả hê và vui mừng khi bà Phương Hằng bị bắt. Có lẽ, lâu lắm rồi Vy Oanh mới cảm nhận được sự yên bình trong cuộc sống sau những tháng ngày đấu tranh không ngừng nghỉ vì lẽ phải. Trong tương lai, Vy Oanh sẽ tiếp tục nhờ công an vào cuộc điều tra những kẻ đã công kích và xúc phạm danh dự mình để bảo về gia đình nói chung và các con nói riêng: "Vy Oanh sẽ tiếp tục xử lí những cá nhân đồng phạm trong vụ việc. Còn bộ phận nhỏ khán giả họ lựa chọn thần tượng cho mình, kể cả là thần tượng một bị can, đó là quyền của mỗi người, Vy Oanh không có ý định can thiệp".

Vy Oanh hạnh phúc, rạng rỡ bên cạnh các con

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.