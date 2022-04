Nỗ lực phục hồi kinh tế trong điều kiện tình hình mới

Sáng 6/4, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I/2022 giữa lãnh đạo UBND TP với lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND TP có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; các Phó Chủ tịch UBND TP: Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

GRDP Quý I tăng 5,83%

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2022 tăng 5,83%, gấp 1,16 lần cả nước (5,03%), bằng với kịch bản tăng trưởng (từ 5,7-6,2%) thành phố đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I là 102.402 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương là 14.776 tỷ đồng, đạt 13,8% dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 4.111 tỷ đồng, đạt 8,0% dự toán, tăng 26,7%...

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT, các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều tín hiệu khởi sắc. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 9,1% - cao hơn cùng kỳ (6,8%). Doanh thu ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 16,4% cao hơn cùng kỳ (9%). Bên cạnh đó, Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 5,3%; sản xuất nông nghiệp thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, chăn nuôi ổn định.

An sinh xã hội được bảo đảm, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn lao động, tăng 29,2%. Hỗ trợ cho trên 2,31 triệu đối tượng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ với kinh phí 2.353,3 tỷ đồng. Thành phố đã hoàn thiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022-2025 báo cáo Thành ủy và trình HĐND thành phố; đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức SEA Games 31.

Tháng 4 và quý II/2022, UBND TP sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến thị trường thế giới và xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine để dự báo tình hình và kịp thời có giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thực hiện miễn, giảm thuế, hỗ trợ lãi vay, hỗ trợ người lao động... theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bảo đảm cung - cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và xây dựng; chuỗi cung ứng, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; kiểm soát giá cả thị trường. Đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm. Chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão...

Bên cạnh đó, tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các kỳ thi THPT năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách dịp Quốc khánh 02/9; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết, du lịch Thủ đô trong 3 tháng năm 2022 đã có dấu hiệu ấm lên với nhiều hoạt động được tái khởi động trở lại như khai mạc chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022, lễ hội bay Khinh khí cầu… đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với Hà Nội, tạo đà phát triển du lịch trong thời gian tiếp theo. “Quý I/2022, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 2,8 triệu lượt, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Sự phục hồi này do chính sách mở cửa của Thủ đô và công tác kiểm soát dịch bệnh hiệu quả”, Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ.

Về phương án mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, Giám đốc Sở Du lịch cho biết thành phố đã ban hành phương án bảo đảm rõ quy trình đón, phục vụ khách du lịch quốc tế, xử lý các tình huống y tế phát sinh... Định hướng Quý II/2022, Thành phố sẽ tập trung vào khách nội địa vào các dịp nghỉ lễ và diễn ra SEA Games 31. Đối với khách du lịch quốc tế, thành phố cũng căn cứ 2 nhóm khách để tăng cường tuyên truyền quảng bá bao gồm nhóm các quốc gia được miễn thị thực và nhóm các quốc gia có độ an toàn cao về phòng, chống dịch Covid-19.

TP Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết: Mặc dù trong Quý I/2022, TP ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng lớn, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, TP Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Trong 3 tuần gần đây, TP liên tiếp ghi nhận giảm nhanh số ca mắc, số chuyển nặng, tử vong. “Đây là thành quả của việc phòng chống dịch đúng đắn, công tác triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp, ngành. TP Hà Nội đã chuẩn bị các kịch bản chống dịch rất chủ động, ngay cả khi số ca nhiễm tăng cao nhất cả nước thì chúng ta cũng không lúng túng, bị động, mà có sự điều tiết, khoa học có hệ thống từ TP đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn” - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế, mặc dù dịch đã được kiểm soát nhưng chúng ta không thể lơ là, chủ quan vì số ca mắc giảm nhưng vẫn ở mức cao; học sinh, sinh viên quay lại trường học; các hoạt động dịch vụ, du lịch trở lại bình thường…là những điều kiện để dịch bệnh lây lan. Có thể Hà Nội sẽ xuất hiện một số biến chủng mới, cho nên vẫn phải tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh.

Trong quý II/2022, TP sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tiêm chủng, nhất là cho những đối tượng có nguy cơ cao; tập trung tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, giảm tỷ lệ chuyển nặng, tử vong; bảo vệ nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, phụ nữ có thai; chú trọng công tác dự báo sớm đối với những làn sóng dịch tiếp theo (nếu có); nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở…

Phó Giám đốc Sở VHTT Trần Thị Vân Anh báo cáo tại hội nghị

Về tiến độ chuẩn bị SEA Games 31, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết, các sở, ngành, địa phương đều có kế hoạch triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ngày 21/3, Thường trực Thành ủy đã đồng ý với báo cáo của Ban cán sự UBND TP về công tác chuẩn bị SEA Games 31 và đề nghị các đơn vị tạo mọi điều kiện để chuẩn bị cho sự kiện này.

Về cơ sở vật chất, Hà Nội là nơi tổ chức 18/40 nội dung thi đấu; đăng cai lễ khai mạc tại Sân vận động quốc gia, tổ chức ngày 12/5, lễ bế mạc tại Cung Điền kinh ngày 23/5. Với 18 bộ môn sẽ thi đấu tại 16 điểm tại Hà Nội (12 điểm thuộc quận, huyện quản lý; 4 điểm do Sở Văn hoá và Thể thao quản lý). Đến 30/3, về công tác cải tạo sửa chữa nâng cấp, công tác cải tạo sửa chữa các địa điểm thi đấu của Thành phố đã hoàn tất.

Để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, tại hội nghị, Sở VHTT đề nghị các quận, huyện tiếp tục rà soát các công việc được phân công để bảo đảm cơ sở vật chất được chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng chuẩn bị các nội dung đáp ứng yêu cầu của quốc tế và khu vực.

Về chuẩn bị chương trình nghệ thuật, hiện nay, Hà Nội đã hoàn thành kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra ngày 12/5; phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng khoảng 3.000 người từ các cơ quan Trung ương và Hà Nội cho chương trình. Phối hợp với Bộ VHTT&DL cung cấp nhân sự phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở VHTT, hiện nay, Hà Nội được giao thêm nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ rước đuốc và tổ chức bắn pháo hoa. Sáng 11/4 tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động 31 ngày Hà Nội đếm ngược đến SEA Games 31; đề nghị các quận, huyện chuẩn bị và tham dự đầy đủ; dự kiến 1.500 người, gồm: vận động viên, các tầng lớp nhân dân của Hà Nội sẽ tham dự.

Tập trung mọi nguồn lực để phục hồi nhanh nhất kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, sau khi nghe 6 báo cáo chuyên đề, 10 ý kiến của các sở ngành, quận, huyện; ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh năm 2022 có vai trò hết sức quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh 3 nội dung cần khắc phục, có giải pháp ngay là: tiến độ giải ngân đầu tư công; quyết kiềm chế CPI; thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND TP, những thách thức trong thời gian tới là không nhỏ, có những tình huống đột biến chưa thể dự báo được và các tổ chức tín dụng quốc tế cũng đã hạ mức tăng trưởng dự báo. Các cấp phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 đã đặt ra. Bên cạnh đó là hàng loạt phần việc quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội, Bộ Chính trị về việc: xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung cây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị phát huy tối đa nỗ lực, tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu. Chọn từng việc cụ thể, giải quyết dứt điểm, lan tỏa ngay để phát triển kinh tế xã hội. Với từng ngành, từng việc, UBND TP sẽ có chỉ đạo riêng, cụ thể.

Nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý cần kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Các cấp, ngành, quận, huyện tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31: từ khâu tổ chức, đảm bảo tốt nhất về điều kiện, cơ sở vật chất, nhà thi đấu đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quảng bá sản phẩm, hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch… để đây sẽ là một kỳ SEA Games thành công với nhiều dấu ấn.

Quang cảnh hội nghị

Bước vào quý II, các đơn vị cần tranh thủ tối đa điều kiện thuận lợi khi tình hình dịch bệnh đã ổn định, tập trung đầu tư nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Tháo gỡ ngay các khó khăn cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, kích cầu đầu tư.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, kích thích tăng trưởng trong điều kiện tình hình mới. Thực hiện miễn giảm, thuế, phí, lệ phí; hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại tại cơ sở, tránh phát sinh thành “điểm nóng”. Đảm bảo nguyên tắc mọi đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh phải được giải quyết đúng pháp luật ngay từ khi phát sinh, không cố tình kéo dài thời gian giải quyết, gây bức xúc dư luận, mất ổn định xã hội; coi kết quả này là tiêu chí đánh giá năng lực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức...