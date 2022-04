Nhằm kêu gọi cùng chung tay hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng một cách hợp lý, đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết trong sản xuất và sinh hoạt, sáng 14/4, Sở Công Thương đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Hội nghị Phát động cao điểm Hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự.

Các đại biểu bấm nút phát động cao điểm Hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Năm 2021, Thành phố đã triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Hỗ trợ trên 60 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, toà nhà, công trình xây dựng triển khai tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; Vận động trên 60 cơ sở tham gia công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo Tiêu chí của Thành phố; Lựa chọn 05 đơn vị điển hình tư vấn tham gia giải thưởng Tiết kiệm năng lượng ASEAN; Xây dựng chương trình truyền thông để phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức, khả năng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với đa dạng các hình thức. Theo đánh giá, việc triển khai Chương trình đã góp phần tiết kiệm sản lượng điện năm 2021 toàn thành phố là 447,14 triệu kWh, đạt 2,2% lượng điện thương phẩm.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, năm 2022, trong bối cảnh Thành phố triển khai quyết liệt Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công đưa các công trình, dự án trọng điểm vào hoạt động; các doanh nghiệp tập trung triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu, cụm công nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dự báo nhu cầu sử dụng điện là rất lớn. Đồng thời, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết năm 2022 sẽ diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài làm tăng nhu cầu sử dụng điện, gây quá tải cho hệ thống điện của Thành phố. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng vào thời gian cao điểm Hè của các doanh nghiệp, cơ quan công sở, hộ gia đình là vô cùng cần thiết và cần tạo thành một thói quen hàng ngày.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ phát động

Để tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/11/2021 và Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 02/12/2021 với mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,3 - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu, trong đó, tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ, tương đương trên 450 triệu kWh. Đồng thời, UBND Thành phố đã giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động, triển khai các chương trình, phong trào tiết kiệm điện cụ thể như: Tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022; Tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp xanh”, chương trình “Tháng hành động tiết kiệm điện”; Tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi Thủ đô với kỹ năng sử dụng điện an toàn - tiết kiệm”; Phát động phong trào “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, năng lượng là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia trên thế giới. Sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia gắn bó mật thiết với việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm trong tất cả các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, An ninh Quốc phòng. Hành động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không chỉ trong thời gian cao điểm Hè mà trong suốt cả năm 2022, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố. Đồng chí kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân cùng chung tay hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen cho các cá nhân tại lễ phát động

Tại lễ phát động, Tổng giám đốc EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên cho biết, theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2022, tình hình thời tiết dự báo có những diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài cùng với việc sản xuất, kinh doanh được phục hồi sau đại dịch Covid-19 làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây quá tải cục bộ cho hệ thống điện toàn miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng tại một số thời điểm. Trong khi đó, dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải kỹ thuật dự báo từ 8-10% mức cơ sở. Điện cấp cho Hà Nội vẫn chủ yếu từ từ các nhà máy than và thủy điện, trong khi đó, nguồn than, khí không ổn định, nguyên liệu nhập khẩu than, khí còn khó khăn, giá nguyên tăng cao. Dự báo nắng nóng tăng cao dẫn đến hồ thủy điện bị thiếu nước, đây là những khó khăn thách thức lớn cho ngành Điện nói chung và EVNHANOI nói riêng.

Các đại biểu thăm quan các sản phẩm tiết kiệm điện được giới thiệu tại Lễ phát động

Để hoàn thành mục tiêu Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, EVNHANOI cũng mong muốn nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành cũng như sự chia sẻ của các khách hàng để cùng EVNHANOI triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện, giúp mang lại hiệu quả tối ưu cho sản xuất, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thực tế của khách hàng, chống lãng phí, tiết kiệm năng lượng, đồng thời, giảm áp lực lên ngành Điện, để mọi người dân đều có điện sử dụng nhất là trong tháng cao điểm.

Cũng trong khuôn khổ của Chương trình, UBND Thành phố đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội năm 2022.