Thời gian qua, những lùm xùm xoay quanh câu chuyện giữa bà Phương Hằng – vợ đại gia Dũng lò vôi với giới nghệ sĩ đã gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng. Thậm chí, bà chủ Đại Nam còn liên tục “réo tên” nghệ sĩ trên sóng livestream và yêu cầu lên tiếng.

Bà Phương Hằng livestream cùng gymer Duy Nguyễn tối ngày 14/5.

Ngoài việc chỉ trích giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng còn phanh phui nhiều sự thật liên quan tới những kẻ công kích có liên kết với một loạt những tên tuổi, hội nhóm phản động khác. Đáng chú ý, bà chủ Đại Nam còn sẵn sàng treo thưởng 1 tỷ đồng cho người tìm được thông tin về tài khoản Facebook có tên “Vô Thường”.

Bà Phương Hằng trao thưởng 1 tỷ đồng để truy tìm tung tích tài khoản Facebook có tên "Vô thường".

Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết: “Quý vị thân mến! Phương Hằng tôi sẽ livestream tối nay lúc 18h30 để tiếp tục đưa ra những thông tin vạch trần sự thật!

Và tôi quyết định, tôi sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho bất cứ một cá nhân nào, tổ chức nào cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin về tài khoản Facebook tên "Vô Thường". Nó là ai? Nó ở đâu? Bởi vì nó không chỉ lập ra hàng loạt clip chống đối tôi, mà còn liên kết với một loạt những tên tuổi, hội nhóm phản động khác. Bất cứ nhóm nào, cá nhân nào tiêu cực, công kích, chống phá, đều có sự liên kết với tên nick "Vô Thường". Nên tôi sẵn sàng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai cung cấp chính xác thông tin về chủ của nick facebook "Vô Thường" này.

Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi, và nhớ đón xem livestream tối nay.

Nguyễn Phương Hằng”.

Bà Phương Hằng liên tục bị nhiều tài khoản công kích, chống đối.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã chia sẻ về âm mưu của những kẻ công kích, chống phá bà một cách man rợ: “Một âm mưu to lớn và man rợ của phản động! Sự thật là gì phía sau âm mưu này? Những kẻ tôi chưa từng gặp, chưa từng nhắc tên bỗng dưng đưa ra những tuyên bố man rợ này! Chắc chắn phải có một lý do nào đó rất lớn! Quý vị hãy xem thật kỹ video tìm hiểu này, để nhìn rõ một âm mưu to lớn phía sau của bọn phản động!!!”.

Theo đó, vợ ông Dũng lò vôi sẽ tiếp tục vạch trần sự thật có liên quan tới những kẻ phản động tiêu cực, công kích bà trong thời gian qua vào buổi livestream tối ngày 16/5.