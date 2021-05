Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đinh Trà My – người em thân thiết với nghệ sĩ Giang Còi đã nghẹn ngào tiết lộ về tình trạng bệnh của anh:

Đinh Trà My trao tận tay tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân cho nghệ sĩ Giang Còi.

“Chuyện về lão Giang còi!

Lão vào viện Bạch mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị. Nghe tin lão bị bệnh nặng, chị Nguyễn Thị Hoài An gđ bệnh viện An việt đã gửi tặng 20 triệu và bs Sâm Mai Văn đã gửi tặng 10 triệu... trưa nay mình vội mang vào trao tận tay cho lão.

Lão rưng rưng cảm động và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và động viên lão trong lúc này.

Hiện nay ns Giang còi đang nằm điều trị tại khoa tiêu hoá bệnh viện Bạch mai và đang được các bác sĩ tại khoa chăm sóc rất chu đáo tận tình.

Thực sự Trà My và NSND Quốc Anh cũng đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để dành tặng ns Lê Hồng Giang nhưng trong lúc này dịch bệnh đang căng thẳng và rất phức tạp nên đêm diễn chưa thể thực hiện được. Bên cạnh đó My cùng NSND Quốc Anh cũng đang làm hết khả năng với những gì có thể thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến ns Giang còi, để hỗ trợ cho ns Giang còi có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Trước khi làm việc này Trà My cũng đã cẩn thận xin ý kiến và đã được sự cho phép của ns Giang còi.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm động viên và gửi quà tặng ns Giang còi đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh, đặc biệt lại trong thời điểm khó khăn,dịch covid đang bùng phát trở lại...cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Bệnh đổ nặng, nghệ sĩ Giang Còi phải nhập viện điều trị gấp.

Được biết, nghệ sĩ Đinh Trà My là người luôn bênh cạnh Giang Còi mỗi lúc anh đau yếu, bệnh tật. Thấu hiểu hoàn cảnh éo le cùng những khó khăn mà anh đang phải trải qua, nghệ sĩ Đinh Trà My đã quyết định kêu gọi ủng hộ giúp đỡ nam danh hài.

Dưới bình luận, nghệ sĩ Giang Còi đã đáp trả lại tình cảm của nữ nghệ sĩ: “Lại là Đinh Trà My. Khi xuất huyết đường tiêu hoá trên cao tốc Hải Phòng Hà Nội phải vài anh em lái xe khiêng mình lên xe, huyết áp tụt mất tiêu.

Tỉnh dậy thấy mình nằm trong viện mà không biết viện nào. Lại là Đinh Trà My!

Nửa ngày sau con gái đưa điện thoại: Ba ơi! Mẹ My này.

Đầu dây bên kia la hét, gào thét lại như Mẹ người ta ấy, lại còn run run, khóc lóc. Trời ạ, em tôi, người đàn bà thép đã biết khóc.

Cám ơn mọi người thật thật nhiều”.

“Lần này thì lão có muốn trốn viện cũng chẳng được nữa rồi... ngoan ngoãn nghiêm túc, nghị lực lên nhaaa... còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước kia kìa”, diễn viên Trà My răn đe.

Ngay lập tức, nam danh hài ngoan ngoãn tuân thủ: “Lần này có mà trốn vào mắt. Con gái cũng ăn phải đũa mẹ Mỹ rồi, toàn mắng mỏ với ra lệnh thôi”.

Nghệ sĩ Giang Còi rưng rưng nước mắt khi nhận được sự động viên, giúp đỡ của mọi người.

Tình cảm, tấm lòng của nghệ sĩ Đinh Trà My dành cho danh hài Giang Còi khiến người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi xúc động. Vượt lên trên nỗi đau đớn khi bệnh tật bủa vây, nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết.