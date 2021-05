Nỗi đau mất cha chưa nguôi ngoai, Trịnh Kim Chi quyết định quyên góp toàn bộ số tiền phúng điếu

Ngày 17/5, ba chồng NSƯT Trịnh Kim Chi đột ngột qua đời ở tuổi 85 trong sự đau xót của người thân, bạn bè. Nén nỗi đau, Trịnh Kim Chi vẫn lo liệu chu toàn cho đám tang cha. Ngay sau khi tiễn đưa ba chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, nữ nghệ sĩ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè, đồng nghiệp:

Sau khi hoàn tất tang lễ cho cha, NSƯT Trịnh Kim Chi nén nỗi đau gửi lời cảm tạ tới những vị khách quý đã tới viếng.

“Dạ. Sáng nay ngày 19/5 (nhằm ngày 8/4 Âm Lịch) gia đình đã đưa Ba Chồng của Kim Chi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Gia đình, Con, Cháu, Dâu, Rể của Cụ Ông Võ Văn Năm... Phương và Chi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến các Cô các Chú,Anh ,Chị,Em đã đến thắp nén nhang chia buồn cùng Gia Đình chúng tôi,vì tình hình dịch bệnh và công việc bận rộn,một số Cô Bác và Anh Chị không đến được cũng đã gửi vòng hoa và những lời nhắn chia buồn đến cho Gia Đình...

MỘT LẦN NỮA GIA ĐÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ

VÀ GIA ĐÌNH CŨNG XIN PHÉP SỬ DỤNG TOÀN BỘ SỐ TIỀN PHÚNG ĐIẾU VÀO CÔNG TÁC TỪ THIỆN Ạ

Trong lúc tang gia bối rối.không tránh khỏi những sơ xuất xin mọi người niệm tình tha thứ”.

Dàn sao Việt gửi lời chia buồn tới gia đình NSƯT Trịnh Kim Chi.

Dưới bình luận, khán giả đồng loạt gửi lời động viên, an ủi tới Trịnh Kim Chi: “Xin chia buồn cùng chị và gia đình! Mong Ông an nghỉ! RIP!”, “Một lần nữa em xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Anh Chị cùng gia đình”, “Cầu mong ông an nghỉ nơi chín suối!”, “Nguyện cầu ông an yên vân du thanh thản miền xa”,…

Trước đó, NSƯT Trịnh Kim Chi cũng đã nghẹn ngào đăng cáo phó kèm dòng trạng thái xúc động: “Ba ơi. Nhẹ nhàng, thanh Thản. Chúng con thương Ba”.

NSƯT Trịnh Kim Chi đã tiễn đưa ba chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, toàn bộ số tiền phúng điếu NSƯT Trịnh Kim Chi sẽ sử dụng vào công tác từ thiện. Hành động cao cả cùng tấm lòng hiếu thảo của NSƯT Trịnh Kim Chi đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, khâm phục.