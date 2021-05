Bi kịch cuộc đời của cố diễn viên Duy Nhân: qua đời ở tuổi 29, 1 năm ròng chống chọi với bạo bệnh

Sự ra đi đột ngột của cố diễn viên Duy Nhân sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh đã để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng khán giả. Mặc dù đã 6 năm trôi qua nhưng hình ảnh chàng diễn viên điển trai, lịch lãm vẫn luôn còn mãi trong lòng người ở lại.

Duy Nhân và Trương Nam Thành là đôi bạn thân thiết trong giới showbiz.

Nhân dịp ngày giỗ của cố diễn viên Duy Nhân, siêu mẫu Trương Nam Thành đã bồi hồi tưởng nhớ về người bạn thân thiết: "Nay tròn giỗ 6 năm của người anh mà Thành yêu quý - Trần Ái Duy Nhân. Nơi Tây Phương Cực Lạc mong anh gia hộ cho mọi người, gia đình, đồng nghiệp và các chúng sanh luôn bình an. Người dân riêng ở Việt Nam và thế giới vượt qua cơn đại dịch này. Mọi người nhớ và yêu thương anh Nhân".

Lúc sinh thời, cố diễn viên Duy Nhân và Trương Nam Thành có mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó như anh em ruột thịt. 6 năm trôi qua, ngày nào Trương Nam Thành cũng khắc khỏi nhớ mong về hình bóng người bạn quá cố.

Trương Nam Thành làm giỗ 6 năm ngày mất của cố diễn viên Duy Nhân.

Dưới bài đăng, loạt sao việt đã liên tục gửi lời động viên, an ủi và tưởng nhớ tới cố diễn viên Duy Nhân. Diễn viên Hiếu Hiền niệm Phật cầu gia: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Dũng Nghệ cũng bồi hồi mong nhớ: “Lẹ thật đó”. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng bất ngờ trước sự chảy trôi của thời gian: “Nhanh thật”.

Sao Việt cùng người hâm mộ tưởng nhớ đến cố diễn viên Duy Nhân.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng đã cầu mong cho Duy Nhân được bình an nơi phương trời xa: "Như 1 giấc mơ! Vẫn không tin được ngày ấy và hiện tại! 6 năm thấm thoát! Nơi ấy anh Nhân sẽ bình an... A Di Đà Phật", "Hi vọng anh an lạc và hạnh phúc ở nơi suối vàng", "Nhanh quá em ơi! Luôn nhớ Nhân - một chàng trai hiền lành", "Thật trân quý tình bạn của 2 em. Cám ơn em luôn nhớ đến ngày nay",...

Diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29 sau 1 năm chống chọi với bệnh ung thư máu.

Được biết, người mẫu Duy Nhân đột ngột qua đời vào tháng 5/2015 sau một năm phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Đột ngột ra đi khi tuổi còn quá trẻ, nam diễn viên đã để lại nỗi thương tiếc, xót xa trong lòng khán giả.

Với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, Duy Nhân từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim đình đám như: “Vó Ngựa Trời Nam”, “Hồ Sơ Đen”, “Trò Chơi Hôn Nhân”, “Cô Nàng Bất Đắc Dĩ”, “Siêu Mẫu Xì Trum”,…

Ngày diễn viên Duy Nhân qua đời, làng giải trí Việt đã mất đi một tài năng, người hâm mộ mất đi một thần tượng đáng ngưỡng mộ. Mong rằng cố diễn viên Duy Nhân có thể an nghỉ và hạnh phúc nơi miền cực lạc.