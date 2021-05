Chuẩn bị kết hôn, mẫu Việt bất ngờ chia tay tỷ phú U80: Chúng ta không sống vì đàn ông

Đầu tháng 4/2021, người mẫu Cổ Ngân đã tiết lộ trên trang cá nhân về việc chính thức chia tay bạn trai tỷ phú Mỹ sau hơn 2 năm gắn bó. Thông tin được nữ người mẫu chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng bởi cả hai đã đính hôn và có dự định kết hôn trong thời gian tới.

Chuyện tình của cô kết thúc trong êm đẹp khi cả hai đều không quá tỏ ra buồn lòng. Ngược lại, Cổ Ngân vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường mỗi ngày.

Người mẫu Việt bất ngờ công khai chuyện chia tay tỷ phú trên mạng xã hội.

Chia sẻ về chuyện chia tay bạn trai, người mẫu Cổ Ngân đã từng bộc bạch: "Thực chất tôi cũng giống như các bạn thôi, vì cuộc sống cũng có lúc lên, lúc xuống, cho nên trong trường hợp này tôi chỉ có một câu châm ngôn, đó là "We are not living for man, we are living for us", có nghĩa là "Chúng ta không sống vì đàn ông mà sống vì chính bản thân chúng ta".

Một người đã rời khỏi bạn tức là họ không chọn bạn, nó dạy cho bạn một điều là bạn phải tự biết cách chọn bản thân mình. Nếu bây giờ bạn không chọn bản thân mình thì ai chọn, bạn không yêu bản thân mình thì ai yêu?

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của người mẫu Cổ Ngân.

Cho nên tôi luôn nghĩ trong đầu là phải yêu bản thân mình đầu tiên. Bạn không yêu chính bản thân mình thì làm sao bắt người khác yêu mình được. Nên dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng luôn yêu bản thân mình.

Bạn nào chia tay bạn trai thì hãy chứng minh cho anh ta thấy những bước đi sau này của mình không có anh ta tuyệt vời đến mức nào, để anh ta nhận ra là anh ta đã đánh mất điều tuyệt vời nhất.

Chứ bạn cứ đau khổ, vật vã, buồn bã, suy sụp thì anh ta chỉ thấy việc bỏ đi là điều đúng đắn.

1 ví dụ điển hình là nếu như bạn không chia tay người yêu trước thì làm sao bạn gặp được nhiều yêu sau tốt hơn. Nếu đã trải qua 2 mối tình thì người thứ 2 vẫn luôn tốt hơn người thứ nhất, cho nên khi chia tay người nào đó, hãy suy nghĩ là chắc chắn người sau sẽ tốt hơn, không tốt không quen".

Trước đó, Cổ Ngân đã đính hôn cùng bạn trai tỷ phú Mỹ.



Theo đó, cô cho rằng tâm trạng ai cũng sẽ có lúc lên lúc xuống, tuy nhiên phải luôn yêu bản thân mình đầu tiên và không nên quá đau khổ, vật vã. Chính suy nghĩ tích cực của Cổ Ngân đã truyền động lực giúp mọi người trở nên mạnh mẽ: “Đúng kiểu phụ nữ hiện đại, luôn mong muốn được như Ngân", "Bạn này không lụy tình và suy nghĩ tích cực", "Cảm ơn chị Ngân đã chia sẻ đúng lúc em đang chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực"...

Hiện tại, chuyện tình tan vỡ của người mẫu Việt với tỷ phú Mỹ U80 vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.