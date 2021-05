Mới đây, tại chương trình “Thương đời chợ gạo nước sông”, nhóm Ngũ long du ký đã đến thăm nhà nghệ sĩ Mạc Can. Vừa đặt chân đến căn nhà, nghệ sĩ Phương Dung đã tâm sự: "Đây là căn nhà ông bà chết đi để lại cho mấy anh em chú Mạc Can. Giờ mấy anh em chú đều già yếu, bệnh tật hết, chỉ có mình cô Út không chồng đứng ra chăm sóc.

Bản thân cô Út cũng chỉ đi may mấy khăn gạc cho trẻ em, không khá giả gì. Cũng may là có căn nhà này nên chú Mạc Can không phải đi ở mướn".

Nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe ngày càng yếu khiến khán giả lo lắng.

Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can ngày càng xuống dốc, đi lại khó khan, ngồi xuống chậm chạp. Thậm chí, tay không còn hoạt động được và phải nhờ sự trợ giúp của mọi người để uống nước. Dù sức khỏe yếu nhưng đầu óc ông vẫn còn rất minh mẫn, tỉnh táo.

Nghệ sĩ Mạc Can còn hài hước gọi Thụy Mười là Thị Mầu, Tiết Cương là Tiết Canh rồi cười khì khì. Nhìn thấy đàn anh vẫn còn minh mẫn, duyên dáng như xưa, nghệ sĩ Phi Phụng mừng rỡ: "Chúng con có chương trình đến thăm nhà những nghệ sĩ nghèo, già neo đơn. Chú Mạc Can ít ra hạnh phúc hơn mọi người là có nhà cửa đàng hoàng, ở chung với anh chị em nhưng yêu thương nhau, chăm sóc nhau.

Chú may mắn có được cô Út không lấy chồng, ở vậy chăm sóc các anh em lúc đau ốm, thế là hạnh phúc lắm rồi.

Nhiều người khổ cực, không có nhà mà ở, phải đi thuê nhà, khó khăn lắm".

Nghệ sĩ Mạc Can đi lại khó khăn, phải cần người dìu.

Là người luôn cận kề chăm sóc ông kể từ khi ông mắc bệnh, cô Út - em gái nghệ sĩ Mạc Can bộc bạch: "Ở trong nhà này có 3 anh tôi, cả 3 đều bị bệnh. Anh Năm tôi bị tâm thần phân liệt nhẹ, không đi làm được nhưng vẫn tự chủ sinh hoạt, năm nay cũng 69 tuổi. Tôi nuôi anh ấy mấy chục năm nay rồi.

Anh Mạc Can hiện tại vẫn có tiền trợ cấp của Hội nghệ sĩ, một tháng được 2,6 triệu, thi thoảng khán giả gửi tiền giúp đỡ.

Về phía mình, tôi gói ghém cuộc sống thật tiết kiệm, cũng ăn cơm thịt cá đàng hoàng nhưng tiết kiệm, hạn chế những chi phí khác.

Hiện tại, sức khỏe anh Mạc Can cũng đỡ đi được một chút, trong người vẫn mang bệnh tim, gút, thấp khớp, cao huyết áp.

Anh ấy yếu như vậy nhưng vẫn có người thương mời đi quay phim. Mỗi lần đi quay tôi đều phải đi theo. Nếu quay dài ngày thì đoàn phim cử thêm người lo cho anh ấy".

Nghệ sĩ Mạc Can không cầm nổi cốc nước, uống nước phải cần người bưng.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bất an.